〈泰碩股東會〉手機、通訊設備雙箭頭 訂單能見度已達Q3 6、7月營收將逐月增

散熱業者泰碩 (3338-TW) 今 (6) 日召開股東會，董事長余清松指出，韓系客戶新機種散熱產品本月起出貨，訂單能見度已達第 3 季，加上陸系客戶新一代基地台散熱應用也已經放量出貨，看好 6、7 月營收將逐月增長，法人預估，泰碩第 2 季營收可望挑戰歷史同期高點，毛利率估 24-25%。

泰碩 5 月營收 3.11 億元，月減 17.3%、年增 18.3%，略較 4 月下滑，主要是受韓系手機客戶拉貨動能放緩、陸系筆電客戶因 CPU 缺貨影響，不過累計前 5 月營收 16.17 億元仍創下歷史新高，年增 33.6%。

余清松指出，近期在手機、通訊散熱應用都有所斬獲，上月底通過韓系手機大廠認證，新機種散熱應用 6 月下旬開始出貨，陸系通訊客戶的基地台散熱產品在第 2 季開始出貨後，表現穩定，預計將推升營收獲利表現。

泰碩業務副總暨發言人郭尚仁補充，除手機、通訊產品挹注，陸系筆電客戶拿到 CPU 配貨，5 月訂單可望遞延到 6 月回補，加上也拿到美系筆電散熱訂單，預計營收可望挑戰 3 月高峰水準，7 月則會更強勁。

泰碩今日股東會也通過每股配息 1.2 元，若以今日平盤價 48.15 元計算，現金殖利率約 2.5%。余清松強調，無論美中貿易戰、還是科技戰，都已經做了萬全準備，接下來產能也將陸續開出，營收獲利都會不錯，