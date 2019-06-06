6月營收恐走弱 大立光股價跳空跌停開出 分析師指3000元附近可望有支撐

股王大立光 (3008-TW) 發布 5 月營收後，今 (6) 日引發失望性賣壓出籠，股價以 3255 元跳空跌停開出，也創今年 1 月 11 日以來新低價，證券分析師張陳浩指出，大立光重挫反映 6 月接單下滑所致，但預估股價將不致跌破 3000 元整數。

大立光股價今天早盤盤前試撮合時，即見到 3225 元的跌停價，開盤果真以 3225 元跳空跌停價開出，不過隨即出現出現買盤一路抬高股價到 3435 元，跌幅縮小到 5%。

大立光昨日盤後公布 5 月合併營收 50.27 億元，較上月營收成長 1%，較去年同期成長 16%；累計前 5 月合併營收 198.41 億元，較去年同期成長 19%，大立光 5 月出貨結構 2000 萬畫素以上產品，占營收比重 20-30%，1000 萬畫素占產品比重 50-60%，800 萬畫素產品占 10-20%，其他為 10% 以內。

大立光 6 月接單下滑，預估 6 月營收將較 5 月減少；張陳浩指出，大立光 5 月營收在美中貿易戰戰火中，表現仍符合預期，在其他已公布 5 月營收的電子股中，略顯強勢，但是研判市場針對大立光預估的 6 月營收將下滑，而調節持股。

證券分析師黃漢成說，大立光股價支撐點在 3000 元上下 100 元附近，此價位區間是去年大量成交區，預估將不致跌破去年 2885 元低價。大立光遭外資在市場連續賣超 11 天，近 10 日來賣超 1321 張。