〈泰碩股東會〉電信設備客戶要求盤點產能及庫存 不排除擴大拉貨

中國今 (6) 日釋出 5G 執照，散熱廠泰碩 (3338-TW) 表示，陸系客戶新一代基地台可望提早至今年底出貨，且在 5G 商轉下，基地台用量將翻倍成長，帶動散熱需求走揚，泰碩更透露，目前客戶要求盤點產能與庫存，是否擴大拉貨值得觀察。

中國工信部正式向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電發放 5G 商用牌照，象徵正式進入 5G 時代，華為、中興等陸系電信設備大廠，紛紛表態力挺，法人分析，泰碩為中興電信設備主要散熱供應商，預期將可受惠。

泰碩認為，陸系客戶新一代基地台第 2 季開始出貨，下一代產品原本預計明年初出貨，但現在中國 5G 商轉腳步加速，可能提前到今年底就會開始出貨。

泰碩進一步指出，今年基地台大多還是應用在 5G 試營運，接下來若進入正式商轉，中國基地台用量將出現飛躍性翻倍成長，在平均售價 (ASP) 提升下，將推升營運表現。

泰碩近日也接到客戶突然要求盤點產能及庫存，加上客戶今年有新產能加入，是否擴大拉貨值得觀察，泰碩也因應客戶需求，也在泗陽擴建新廠。

法人分析，在美中貿易戰及美國圍堵華為的情況之下，中國將擴大使用陸系電信設備，預估華為將拿下 4 成市占率、中興 3 成、大唐 2 成，剩下 1 成則由其餘的廠商分食。

依泰碩目前產品營收比重來看，電信設備散熱 20%、手機散熱 5%、電腦散熱 20%、筆電散熱 15%、電腦連接器 20%。其中手機及電信設備的比重，預計將再提升。