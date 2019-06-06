櫃買下半年IPO進度保守 東南亞企業來台掛牌意願高

美中貿易戰市場不確定性高，櫃買中心今年來新增掛牌共 11 家，申請上櫃家數則僅 5 家，總經理李愛玲對下半年 IPO 的進度看法亦較為保守。不過，她說，東南亞有不少企業來台上櫃意願頗高，年底希望會有一家來上櫃。而綠色債券 6 月預計有一檔發行，離岸風電的融資需求則將成為下半年規模成長的重要動能。李愛玲指出，越南、泰國、新加坡等東南亞國家，以及日本都有企業有意願來台上櫃，目前越南有意願的企業就有十幾家，明年第四季以後可望會有較多的企業陸續上櫃掛牌，產業以傳產為主；馬來西亞方面，今年底希望會有一家來上櫃。



為吸引海外優質企業來台掛牌及響應政府新南向政策，櫃買中心近年來定期造訪東南亞地區，預計於 25 日至 28 日由李愛玲帶隊，實地拜訪七家越南台商企業，並於胡志明市與中介機構合辦一場次宣導說明會。



綠色債券市場方面，共發行 23 檔，合計新台幣 539 億元，發行人涵蓋本國銀行、外國銀行、國營事業及一般民營企業等。永豐商業銀行今年將發行第二檔綠色債券，已於 5 月 20 日取得新台幣 30 億元之綠色債券資格認可，預計於 6 月辦理發行與上櫃，所募資金將全部用於太陽能發電設備融資專案及再生能源設備貸款。



李愛玲說，因應離岸風電開發之融資需求，今年下半年外銀在台分行及外國離岸風電開發商將有機會發行綠色債券，成為國內綠色債券市場規模成長的重要動能。



另外，櫃買中心 5 日召開上櫃指數股票型基金 (ETF) 標的指數資格認可審查會議，審查通過富邦投信申請以彭博指數服務公司 (Bloomberg Index Services Limited) 編製「彭博巴克萊美元保險債 10 年以上指數」及「彭博巴克萊美元能源債 10 年以上指數」之指數資格。