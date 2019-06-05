〈美中貿易戰〉中國回敬美國！福特成了最新砲灰

中國國家市場監督管理總局今 (5) 日以實施縱向壟斷協議的罪名，對長安福特汽車公司，祭出人民幣 1 億 6280 萬元的高價罰金。在美中貿易戰正打得火熱的時間點，中國當局向美國代表性汽車公司開出的這一槍，反嗆意味濃厚。

(圖片：Investing.com)

根據中國當局說法，美國福特 (F-US) 與中國大型國有汽車公司中國長安汽車集團，其合資公司的長安福特汽車，自 2013 年開始，於重慶地區向經銷商設定了汽車最低零售價格。中國當局認為此舉阻礙了當地的業界競爭，並造成消費者的損失，對其處以相當於年銷售額 4% 的罰金。

關於長安福特汽車，其第一大股東為持股 50% 的重慶長安汽車。而福特亞太汽車控股持股 35%，福特汽車 (中國) 持股 15%，中外資的比例各半。

過去中國在反壟斷法與美國企業的案例上，在 2016 年時，上海市物價局曾以上海通用汽車，在汽車零售價格上設定了最低價格，向美國通用汽車 (GM-US) 的中國合資公司，處以人民幣 2 億元的罰金。

而在 2018 年時，中國當局對於美國高通 (QCOM-US) 併購荷蘭半導體企業恩智浦，也未予承認。

美中貿易戰在高科技業界的紛爭持續擴大，美國川普政權針對中國華為展開了包圍戰術，而中國國家領導人習近平，也不得不向美國進行報復反擊。就有業界人士認為，此次福特在美中兩國的貿易戰中，受到戰火波及，被當成殺雞儆猴的對象。