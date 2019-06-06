美駐荷大使：荷蘭應禁止華為參與5G網絡建設

美國駐荷大使 Pete Hoekstra 在週三 (5 日) 表示，荷蘭政府若想防止來自中國政府的間諜活動，就該禁止華為參與荷蘭的 5G 電信網絡設備招標。

目前，荷蘭政府尚未正式宣布針對中國華為的相關舉措，該國的 5G 網路招標將於未來幾個月內開始進行。Hoekstra 作為前美國眾議院情報委員會主席，並在 2018 年受美國總統川普任命為駐荷大使，他呼籲荷蘭高層針對是否採用華為設備做出決定，並明令禁止華為參與荷蘭各個方面的網路。

Hoekstra 表示：「荷蘭政府表示將對此提出相關的技術規範，來保護數據。但是我們認為，需要回答的第一個問題是，該國真的想要帶來技術革新嗎？」此外，他也強調，若荷蘭在 5G 網路平台上使用華為設備，將是一個「很糟糕、很糟糕的主意和方向」。今年 4 月，荷蘭政府成立了一個工作組，專門針對 5G 網絡易受技術供應商濫用的影響進行評估。

荷蘭皇家電信集團 (Royal KPN NV) 作為荷蘭最大的電信廠商，預期將在未來幾年內主導荷蘭的 5G 網路相關建設與產品。該公司在日前表明，將把華為排除在 5G 網絡的核心區塊之外。

不過，Hoekstra 認為，這樣做遠遠不夠，因為使用任何來自華為的設備都會產生一個可被中國政府利用的漏洞。「當荷蘭創建了 5G 網路系統，並且使用華為設備時，不僅華為擁有該系統，中國政府也將擁有該系統。」

華為一再否認該公司設備被用於中國的間諜活動或被共產黨所控制。華為發言人表示:「網絡安全是整個產業和監管機構須共同解決的問題。沒有證據表明華為對網絡安全造成了任何威脅，華為願意與任何對網絡安全關注的人進行對話。」上個月，華為也表態稱自己是美國欺凌下的受害者。

美國國務卿 Mike Pompeo 剛結束對西歐多國的參訪，德國與英國已拒絕美國對關華為禁令的要求。