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貿易戰已適得其反？川普關稅讓福特員工分紅少了750美元

貿易戰已適得其反？川普關稅讓福特員工分紅少了750美元 （圖:AFP）
貿易戰已適得其反？川普關稅讓福特員工分紅少了750美元 （圖:AFP）

雖然福特汽車公司 (F-US) 雇用的計時勞平均每人將在 3 月獲得 7600 美元的紅利分享，但據外電報導，若不是川普總統的關稅，這些勞工收到的金額應該會更高。

在與分析師討論福特 2018 年年度財報時，福特財務長 Bob Shanks 透露，福特汽車大約吸收了 7.5 億美元的關稅成本。

川普在尋求推動中國、墨西哥和加拿大達成更好的貿易協議時，去年對鋼鐵加徵 25% 的關稅，對鋁加徵 10% 的關稅。福特被迫支付這些成本以進口材料來製造車輛。

Shanks 表示，「在衡量福特未來財務狀況時，我們將繼續關注關稅問題。」

每 4 年談判涉入紅利分享的勞動合約的美國汽車工人聯合會 (UAW) 的成員，也會密切關注。

而在完成 2018 年的工作後，福特生產線上勞工可獲得紅利分享，金額從 7500 美元略微增加到 7600 美元但如果沒有關稅，那麼這筆金額的數字會高出 10%。

這是因為福特的勞工平均在公司每 10 億美元的獲利中分紅 1000 美元，而北美地區則是福特大部分獲利來源。因此，如果福特在關稅成本上花費了大約 7.5 億美元

福特雇用大約 56000 名計時工，並非所有人都有資格獲得紅利分享。

除關稅外，福特還提到鋼鐵和鋁的成本意外增加了 11 億美元

專精於製造業的市場經濟學家 Jon Gabrielsen 說。「這是因為鋼鐵的關稅為 25%，鋁的關稅為 10%，只要進口商提高價格，美國生產商也只能被迫接受。」

他說，「最諷刺的是，原本用意在保護勞工的關稅卻減少了每名勞工 750 至 1850 美元的紅利分成。如果福特的獲利沒有零組件和金屬的關稅成本，那將大約為 8350 美元至 9450 美元。」

福特發言人 Karen Hampton 拒絕評論關稅對勞工的影響。但 Hampton 承認，關稅和更高的商品成本以及高田安全氣囊召回事件，讓福特汽車 2018 年的北美獲利減少了 19 億美元。這意味著 UAW 會員的分紅減少了 1900 美元

UAW 工會發言人 Brian Rothenberg 表示，UAW 會員於 1982 年開始接受紅利分享，並於 1983 年首次獲得支付。

福特汽車股價走勢

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