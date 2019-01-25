貿易戰已適得其反？川普關稅讓福特員工分紅少了750美元

雖然福特汽車公司 (F-US) 雇用的計時勞平均每人將在 3 月獲得 7600 美元的紅利分享，但據外電報導，若不是川普總統的關稅，這些勞工收到的金額應該會更高。

在與分析師討論福特 2018 年年度財報時，福特財務長 Bob Shanks 透露，福特汽車大約吸收了 7.5 億美元的關稅成本。

川普在尋求推動中國、墨西哥和加拿大達成更好的貿易協議時，去年對鋼鐵加徵 25% 的關稅，對鋁加徵 10% 的關稅。福特被迫支付這些成本以進口材料來製造車輛。

Shanks 表示，「在衡量福特未來財務狀況時，我們將繼續關注關稅問題。」

每 4 年談判涉入紅利分享的勞動合約的美國汽車工人聯合會 (UAW) 的成員，也會密切關注。

而在完成 2018 年的工作後，福特生產線上勞工可獲得紅利分享，金額從 7500 美元略微增加到 7600 美元，但如果沒有關稅，那麼這筆金額的數字會高出 10%。

這是因為福特的勞工平均在公司每 10 億美元的獲利中分紅 1000 美元，而北美地區則是福特大部分獲利來源。因此，如果福特在關稅成本上花費了大約 7.5 億美元。

福特雇用大約 56000 名計時工，並非所有人都有資格獲得紅利分享。

除關稅外，福特還提到鋼鐵和鋁的成本意外增加了 11 億美元。

專精於製造業的市場經濟學家 Jon Gabrielsen 說。「這是因為鋼鐵的關稅為 25%，鋁的關稅為 10%，只要進口商提高價格，美國生產商也只能被迫接受。」

他說，「最諷刺的是，原本用意在保護勞工的關稅卻減少了每名勞工 750 至 1850 美元的紅利分成。如果福特的獲利沒有零組件和金屬的關稅成本，那將大約為 8350 美元至 9450 美元。」

福特發言人 Karen Hampton 拒絕評論關稅對勞工的影響。但 Hampton 承認，關稅和更高的商品成本以及高田安全氣囊召回事件，讓福特汽車 2018 年的北美獲利減少了 19 億美元。這意味著 UAW 會員的分紅減少了 1900 美元。

UAW 工會發言人 Brian Rothenberg 表示，UAW 會員於 1982 年開始接受紅利分享，並於 1983 年首次獲得支付。