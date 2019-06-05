東哥在手訂單近1億美元 將重返歐洲市場 全年營運動能熱

豪華遊艇製造商東哥遊艇 (8478-TW) 今 (5) 日召開股東常會，展望後市，東哥表示，目前累計在手訂單金額逾 9000 萬美元，訂單交期已排至 2020 年，預計年底前將有 15 艘遊艇交船，超越去年 14 艘總銷售量，且今年將重返歐洲新市場，營收成長動能可期。

東哥說明，去年致力於營運策略的調整，包括開發新船型、增加代理小尺寸遊艇品牌、積極拓展自有銷售通路並擴大維修服務，加上二手庫存船去化暢旺，營收獲利同步提升，去年稅後純益 3.6 億元，年增 31%，每股純益 (EPS)3.85 元。

東哥進一步指出，產品組合的調整和擴產將是今明兩年的重點，除增加小型遊艇品牌代理，將加速新產品推出周期，預計未來每年都有新船型問世，涵蓋中小尺寸和更大尺寸豪華遊艇，同時，今年將重返歐洲新市場。

對於擴產進度，東哥表示，高雄第三工廠的廠房改良工程已完成並已遷入投產，今年將進行小港舊廠區改建工程，預計 2020 年上半年完成，產能將逐步增加，待產能全開倍增可望產量。

目前東哥累計在手訂單創新高，金額逾 9000 萬美元，在手訂單的交期已排至 2020 年，預計年底前將有 15 艘遊艇交船，超越去年 14 艘，為持續開發新客戶，東哥已排定多場海外參展時程，在 5 月澳洲黃金海岸國際遊艇展後，計畫參加 9 月歐洲坎城、摩納哥，以及 11 月美國羅德岱堡國際遊艇展等大展。

東哥說明，此為首次到歐洲參展，對拓展歐洲市場效益正面可期，預期新產能、新船型和新市場將在 2020 年帶來新的成長高峰。

東哥在今日股東會中承認 2018 年度營業報告書及財務報表，並討論盈餘分配案，決議每股配發現金股利 2 元，以昨日收盤參考價 39.5 元計算，現金殖利率達 5%。