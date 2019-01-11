年底交船旺 東哥遊艇去年營收創新高 今年展望審慎正向

豪華遊艇製造商東哥遊艇 (8478) 受惠新產品及澳洲新據點在下半年初見成效，及第四季進入旺季銷售強勁，全新設計的 90 呎遊艇已於 2018 年第四季正式開始銷售，市場反應熱烈，12 月營收 10 億元，年增 82%，也推波全年營收 39.6 億元，年成長 9.2%，創下歷史新高。東哥 2019 年預計將再推出兩款新船型，並持續布局歐洲、澳洲等新市場，開拓成長動能。東哥自有品牌「Ocean Alexander（OA）」為美國豪華遊艇的第一品牌，OA 系列豪華遊艇中，新船型 90 呎遊艇已於 2018 年底的美國羅德岱堡遊艇展正式亮相，參觀船主絡繹不絕，詢問度熱烈，預期將成為主力船款之一。



年底為遊艇交船旺季，東哥去年因大型遊艇交船時程落在第四季，單季營收創下歷史新高 21.5 億元，帶動全年營收再度改寫歷史紀錄。為平衡淡旺季營收，著力於強化產品組合，拓展小尺寸遊艇代理業務以及強化維修服務，去年代理及維修業務營收均呈倍數成長。



展望 2019 年，東哥將持續積極投入新產品開發、加速推出週期，今年上下半年各有一款新船型問市，以多元的產品線滿足客戶的不同需求；此外，將持續開拓歐洲、澳洲新市場、及推展代理與維修等各項服務業務，2019 整年營運展望審慎正向。