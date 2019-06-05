明揚二期新廠完工 增產效益下半年顯現

明安集團高爾夫小白球廠明揚國際 (8420-TW)，投資在台灣屏東的二期新廠今 (5) 日落成，今天開幕儀式由明揚公司劉安晧董事長及卡拉威高爾夫球公司 (Callaway Golf) 全球營運副總 Mark Leposky 聯袂主持，新廠 6 月先開出 250-350 萬打的新產能。

明揚主管指出，新廠將分 2 階段開出產能，6 月先開出 250-350 萬打，今年底舊廠加新廠年產能將可達 1600 萬打。在產能擴充完成後，未來將採取「專屬產線」策略，讓客戶委託明揚 OEM 或 ODM，不用擔心商業機密外洩，對於未來爭取或穩定大咖客戶，將有莫大幫助。

明揚董事長劉安晧今天致詞時表示，本次擴充二期廠房除展示公司根留台灣、永續經營的決心，更期待新廠以更好的製造環境與設備，提供更優質的產品與服務，進一步提升市佔率與獲利率。



而 Callaway 全球營運副總 Mark Leposky 也表示，Callaway 近幾年在小白球的市場佔有率大有斬獲，加上產業景氣復甦等，樂觀看待未來發展趨勢，與明揚的合作關係也將進一步提升。

此外，屬於蘋果供應鏈的明安 (8938-TW) 也在高雄投資設立研發大樓，並擴充在越南的產能。