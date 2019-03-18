東哥遊艇去年獲利增3成 配息2元 現金殖利率4.7%

東哥遊艇 (8478-TW) 今 (18) 日公布去年財報，全年稅後純益 3.59 億元，年增 30.9%，每股純益(EPS)3.85 元，儘管仍低於 2016-2017 年高獲利水準，但獲利能力已明顯回穩，東哥董事會也通過，擬每股配發現金股利 2 元，配息率 51.9%，以今日收盤價 41.95 元計算，現金殖利率 4.77%。

東哥表示，去年致力營運策略調整，包括強化產品組合、拓展自有銷售通路，以及擴大維修服務等，新產品雖在推出前期造成排擠，再加上舊款船型的促銷、以及新市場的初期推廣活動，均對營運獲利造成短期影響，但長期效益可期。

東哥進一步說明，營運策略調整已見初步成效，在美國和澳洲的自有銷售通路、代理和服務業務貢獻下，自有銷售營收占比至 2018 年底已來到 53%，年增多達 10 個百分點。

展望後市，東哥將產品組合的調整和擴產列為今明兩年的營運重點，將加速新產品推出週期，預計未來每年都有新船型問世，且涵蓋中小尺寸和更大尺寸豪華遊艇，提供多元和完整的遊艇產品線，以滿足不同客戶需求。

擴產進度方面，東哥位於高雄的第三工廠廠房改良工程已完成，現已遷入並將投產，今年將進行小港舊廠區改建工程，預計 2020 年上半年完成，產能將逐步增加。