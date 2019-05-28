彰銀工會要求台新金釋股 顧立雄：應由財政部去談 金管會不宜介入

彰銀工會要求金管會應以「金金分離」原則，要求台新金釋出彰銀股權，金管會主委顧立雄今 (28) 日表示，台新金是否釋出彰銀股票，應該由彰銀大股東財政部跟台新金談，金管會不宜介入，但他強調，台新金大股東、台石化董事長吳澄清同時擔任台新金與彰銀董事，要留意競業競止的問題。

彰銀案官司發回二審更審，讓台新金與財政部爭訟官司又重回原點，彰銀工會上週發表聲明，呼籲金管會應比照中信金並兆豐金、開發金併金鼎等併購失敗案例，要求台新金釋出彰銀股權。

金管會主委顧立雄今天出席證交所舉辦的「第五屆公司治理評鑑頒獎典禮」，會後受訪時針對彰銀釋股一事，他強調，台新金是否釋出彰銀股份，金管會作為監理機關，不宜介入此事。

顧立雄指出，目前彰銀案主要有兩個層次，首先是台石化董事長吳澄清以台石化法人代表身分擔任台新金董事，並且又以台新金法人代表出任彰銀董事，吳澄清同時擔任兩家金融機構的法人代表，有同步插旗台新金與彰銀的問題，這會有違反「金金分離」的疑慮。

顧立雄表示，台新金目前在彰銀並未取得過半席次，沒有過半席次就沒有控制權的問題，金管會會就沒有控制權的情況下，如何避免競業禁止進行相關研議。

第二層次則是股權問題，對此顧立雄則說，金管會無法在金金分離的基礎上要求台新金釋出彰銀股票，金管會作為監理機關不適合介入，台新金持有彰銀股權的問題，必須要由公股管理機關財政部出面與台新金談。

媒體追問，目前台新金持有彰銀 22.5% 股權，如果台新金加碼持有彰銀至 25%(可將彰銀列為台新金子公司)，金管會是否同意？顧立雄回應，台新金要加碼持有彰銀到 25%，需要跟金管會申請，但他認為，台新金不會加碼彰銀持股，強調這是假設性問題，之後再看情勢發展。



