工商團體喊廢印花稅 財政部：本週蒐集地方政府意見後研議

工商協進會拋出廢除印花稅議題，行政院長蘇貞昌允諾將在 1 個月內儘速研議，財政部賦稅署今 (21) 日表示，從近 5 年稅收來看，印花稅每年平均有 100 億元的稅收，且為地方政府重要財源，本週發函給地方政府徵詢意見後儘快審慎研議。

工商協進會今天與行政院長蘇貞昌舉行早餐會會談，業者建議，目前已經針對營利事業課徵營業稅，再課徵印花稅不僅不合時宜，也有重複課稅之虞，呼籲政府應廢除印花稅；蘇揆則回應，將請財政部在財政有餘裕並兼顧財政紀律原則下，研議是否取消印花稅。

賦稅署官員表示，印花稅從民國元年開徵迄今，歷經多次修法後，目前主要針對銀錢收據、買賣動產契據、承攬契據，以及賣典、讓受及分割不動產契據課徵印花稅。目前包括鄰近的日本、香港與新加坡，目前仍會課徵印花稅。

根據財政部統計，印花稅近 5 年來每年稅收約 100 億元，雖然占全國總稅收不到 1%，而根據《財政收支劃分法》規定，印花稅屬於地方稅，稅收全部屬於直轄縣市政府財源，是地方政府重要財源之一。

官員坦言，印花稅屬於地方稅，是否廢除須先徵得地方政府意見，且在總稅收不變的情況下，如欲取消印花稅必須有相關配套，例如找到其他替代財源，填補印花稅每年百億元稅收缺口。

至於工商團體主張印花稅是古老稅目，而且與營業稅重覆課徵的說法，官員解釋，印花稅是針對交易憑證課稅，而營業稅是針對生產銷售、買賣等行為課稅，換言之，印花稅與營業稅沒有重覆課徵的問題，但仍將徵詢地方政府意見，再就印花稅存廢與否儘快檢討研議。