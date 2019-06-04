減稅反使稅收成長財部挨批預估失準 財部：是因薪資與股利所得增加

財政部昨 (3) 日公布所得稅初步稅收統計，原本預估今年減稅方案上路後，不僅沒有預期中的稅損情況發生，反而多了 400 億元以上稅收，結果反遭媒體批評減稅反成加稅，財政部次長吳自心說，今年稅收增加，其實是因為薪資與股利所得增加，加上近幾年經濟成長等因素，推升稅收成長。

根據媒體報導，今年稅制優化方案上路後，今年所得稅不僅沒有財政部原本預估的減少 198 億元，反而較去年增加 429 億元，認為財政部根本沒有減到稅，反而是加稅。

由於立法院可能在本月臨時會審查長照扣除額，除行政院版本的定額扣除 12 萬以外，還有 20 個立委提案版本待處理，財政部擔憂，媒體報導恐造成社會大眾誤解，誤會財政部還有減稅空間，今天下午特別由次長親自出面說明。

吳自心說，稅制優化方案是減稅，可減輕一般民眾繳稅負擔，但如果因稅收增加，被社會大眾誤解財政部加稅，有欺騙社會之嫌，「這對辛苦工作的賦稅署同仁來說，是不可承受之重」。

吳自心表示，所得稅優化方案是在 2016 年進行研究、2017 年提出，當年研究時參考根據 2015 年申報資料估算稅收損失，但綜所稅稅基與景氣變化息息相關，在薪資與股利所得同步成長的情況下，稅收也跟著增加。

吳自心表示，去年上市櫃股利年增 11.8% 創下歷史新高，受雇員工平均薪資也有 3.94% 增幅，因此即便沒有稅制優化方案，今年稅收應比去年大幅成長。

吳自心指出，今年稅制優化方案上路後，因大幅調高 4 大扣除額，同時將最高稅率從 45% 調降至 40%，加上股利所得課稅新制，導致綜所稅收減少，但因稅基增加，因此稅損減幅低於原本預期。

在股利所得部分，財政部解釋，原本適用 45% 稅率的高股利所得，雖可按單一稅率 28% 分開計稅，但因喪失舊制下原可享有之可扣抵稅額，加計營所稅稅率調增 3% 所增加的所得稅負，其營所稅及綜所稅兩階段總稅負由 49.68% 降為 42.4%，確實具有合理減輕其稅負、鼓勵投資之效果，並使股利所得稅負與其他類別所得 (含薪資所得) 適用之最高稅率 40% 相當。

財政部強調，本次稅改已於建構優質投資所得稅制環境下，同時兼顧租稅公平，媒體報導指稱股利所得分開計稅之稅率為 28% 屬加稅措施，係屬誤解。