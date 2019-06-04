鮮活果汁5月營收3.64億元創新高 新產能擴充10月完成

鮮活果汁 - KY(1256-TW) 今 (4) 日公布 5 月營收 3.64 億元，創歷史單月新高，月增 15.98%，年增 11.11%，累計 1-5 月營收 13.65 億元，年增率 4.31%，主要是因鮮活在廣州、天津等地設立在地生產據點，加上產品結構趨於優質及高加值化，驅動業績走高。

鮮活果汁 5 月營收較去年同月成長，旺季效應與高單價產品出貨比重提高，帶動公司 5 月合併營收逾 3 億元，繳出年增 11.11% 的佳績。

公司指出，鮮活憑藉少量多樣化的產品競爭優勢、客戶管理實力以及深化既有市場三項優勢，持續墊高公司競爭力，且透過不間斷優化產品組合，增加不受季節性影響的口感添加物與風味糖漿的生產比重，在現有產能稼動率已高的情況下，仍維持今年前 5 月營收，年成長 4.31％的表現。

展望今年，鮮活持樂觀審慎看法，鮮活看好中國大陸城市商業環境跟模式的改變，持續帶動消費者對餐飲品質的要求，並引爆新鮮飲品的需求，鮮活憑藉優異的產品研發實力，積極跨足果汁類以外產品，在口感添加物與風味糖漿都已取得成功下，今年內包括植物蛋白飲品及咖啡淬取液等也將開花結果。

鮮活主管指出，2015 年在廣州、天津等地租地設立在地生產據點，加上產品結構趨於優質及高加值化，得以取得當地客戶端更高的信賴度，同時在地據點講究營運績效，有助逐年推升營運績效及市場占有率，營收規模也進一步擴大。

鮮活果汁在擴建新產能部份，廣東與天津的自建生產廠，都將在今年 10 月完成新建廠房及購置機器設備，年總產能可望提升至 9.5 萬噸，公司看好華南、華北市場不亞於華東，擴產完成將挹注今年成長動能增加 26.66%。而鮮活果汁最早投入的華東昆山廠，增建自動倉儲系統，也將在今年上半年完工啟用，有助經營效率提高。

鮮活 2019 年第 1 季營收 6.87 億元，毛利率 35.96%，季增 0.24 個百分點，年增 4.73 個百分點，單季稅後純益 9083 萬元，季增 56.6%，年增 39.24% 每，股純益達 2.96 元。