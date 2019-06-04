〈信邦展望〉下半年訂單不受貿易戰影響 關稅影響營收約僅2%

信邦 (3023-TW) 財務長暨發言人張集洲指出，下半年訂單並沒有受貿易戰衝擊，目前來看關稅將直接影響信邦約 2%，也就是整體營收中僅此部分營收需繳交 25% 關稅，除透過產能調度，也會跟與客戶協調轉移產地、分攤成本，能將整體影響降至最低。

張集洲指出，目前在美國還有 2 個多月沒有被課稅的庫存，可讓客戶用到 8 月底，但接下來 9 月銷美就會面臨 25% 的關稅，目前被課稅的部分佔整體營收約 2% 左右。

張集洲進一步指出，早在去年貿易戰開打以來，客戶就陸續轉移產能，中國的移往東南亞、美國的就移到非美地區，來降低關稅影響。而目前也正在跟尚未轉移的客戶協調，至於走不了的，則會看如何分攤增加的成本。

此外，信邦在中國、台灣都有工廠，目前中國產能比重約 85%、台灣約 15%，張集洲指出，目前台灣廠稼動率 8-9 成，且還有 2 層樓板的空間可以擴建，加上歐洲工廠也進入量產，隨時動態調整。

今年台幣、人民幣走貶，除有利信邦出貨外，信邦採用美金計價，也會產生匯兌利益，有助抵銷關稅帶來的影響，張集洲認為，今年營運沒有太大的問題，主要還是擔憂貿易戰持續下去，會導致中長期終端需求放緩，到時大家將受到影響。