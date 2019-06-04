日圓持續走揚、東京外匯市場創近5個月新高

日圓在週二 (4 日) 持續走揚，在上午的東京外匯市場，美元兌日圓行情，一度下跌至 1 美元兌換 107.86 日圓水準。創下 2019 年 1 月 10 日以來，近 5 個月的美元匯價新低。

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4 日受到日本與中國股價下跌影響，以及美元指數大跌，聯準會 (Fed) 官員聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德 (James Bullard)，於週一 (3 日) 在芝加哥表示「Fed 可能很快就需要下調政策利率，以提振通膨並調整至目標水準 2%。因為這不僅能為防止經濟放緩提供保障，還可預防經濟放緩幅度超出預期」。都抑制了美元的上揚。

在日本時間 4 日上午 11 點前，美元兌日圓在東京匯市，一度跌至 1 美元兌換 107.86 日圓。美元摜破 3 日的海外匯市行情，出現了 2019 年 1 月 10 以來，近 5 個月的匯價新低。

日本 FX Prime by GMO 的上田真理人常務董事表示，「由於美中貿易戰的緣故，投資人意識到世界經濟急驟減速的風險，美國下調政策利率已不再是買進美元的理由」。

他認為在過去，下調政策利率是讓市場意識到流動性行情的持續，並使得股價上揚。然而這回的利率下調，是導因於全球經濟趨緩，對美國經濟造成負面影響。已很難像過去一樣，會出現股價上揚及美元走高的情況。