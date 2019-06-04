貿易戰帶動避險需求 日圓兌美元一度觸及5個月高點

美中貿易戰愈演愈烈，避險需求隨之升溫，今 (4) 日稍早，日圓兌美元走強，一度觸及 1 美元兌 107.84 日圓，為今年 1 月中旬以來最高水平。

貿易戰持續延燒，美國政府日前發表聲明，指中國《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，曲解了兩國談判的本質和歷史，大玩「推卸責任遊戲」，令美方感到失望。

美國財政部和美國貿易代表辦公室重申，中方對貿易協議內容「出爾反爾」，美方所堅持的，是詳細、可行的承諾，絕對不會對中國主權構成威脅。

聖路易聯準銀總裁 James Bullard 認為，貿易戰加劇，使經濟面臨更多風險，聯準會 (Fed) 可能很快就會需要調降政策利率。

受 Bullard 言論影響，週二美元走貶，追蹤美元兌 6 種主要貨幣的美元指數，一度跌破 97，為 4 月 18 日以來首見。

台北時間週二下午 3 點 59 分，Investing.com 報價顯示，日圓兌美元漲幅收斂，至 1 美元兌 108.05 日圓；在此同時，美元指數下跌 0.05%，至 97.09。

投行高盛預估，美國另對價值 3000 億美元中國輸美商品加稅的機率，達 60%，高於先前預估的 40%，緊張情勢恐再度升級。

高盛經濟學家於最新報告中寫道，「中國的言論日益激烈，美中雙方情勢恐再升級，關稅和非關稅措施，皆包括在內。」