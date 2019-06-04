紐約匯市–FED為降息開了大門 激勵歐元漲至三周新高

儘管歐元區五月製造業 PMI 指數創下近六年新低，但受到美國聯準會鴿派言論激勵，歐元兌美元一度上漲至三周新高。其他非美貨幣也多出現回升。

歐元區公布五月份製造業 PMI 僅有 47.7，創下近六年新低，不僅遠低於市場預期，更持續低於 50 以下的榮枯水準，顯示受到內外需求放緩影響，歐洲企業對前景不樂觀。儘管歐元區景氣有放緩現象，但美國 5 月 PMI 數據同樣低於預期，僅有 50.5，創下 2009 年 9 月以來的新低。

由於數據低迷，聯準會成員：聖路易聯邦銀行布拉德 (James Bullard) 3 日發表相當鴿派的談話，他在採訪中表示，聯準會很可能很快就需要下調利率水準，來預防經濟放緩程度超過預期，並且提振通膨到目標 2%。同時，他也提到貿易戰對美國經濟本身的影響可能不大，但是將可能明顯衝擊金融市場。

受美國可能降息的談話激勵，歐元兌美元一度攀高至 1.1261，創下三周以來的新高，英鎊兌美元也從低點連續兩日反彈。日幣兌美元也同樣上漲，已經突破 1 月 31 日的 108.49 的水準，創下四個月的新高。

歐元兌美元昨日（3 日）匯價表現 （資料來源: fxstreet.com）

澳幣同樣從近年低點反彈突破月線，兌美元一度達 0.698 的價位。除了受到美國聯準會談話激勵，中國製造業 PMI 優於預期的保持在擴張區間，也對澳幣帶來支撐，因中國是澳洲最大貿易出口國。市場持續關注澳洲即將公布零售銷售數據，以及澳洲央行的利率決定。此前澳洲央行釋放了最強的降息明示，預計將降息一碼，市場關注央行對於後續景氣看法的談話。

澳幣兌美元昨日（3 日）匯價表現 （資料來源: fxstreet.com）

截至週二 (4 日) 台灣時間 6：30 價格：

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1246 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2666 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6976 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3441 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.02 日圓。