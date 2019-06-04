比特幣清晨快速跌破8000美元 2小時挫逾700美元

根據 Coindesk 數據，比特幣在台北時間週二 (4 日) 清晨突然急挫，兩小時內下挫逾 700 美元，再次跌破 8000 美元重要心理關卡，低點來到 7778 美元。

過去幾天以來，比特幣始終無法站穩 8800 美元，導致價格向下修正，重新測試支撐點。這波急殺主要從上午 7:00 展開，跌幅約 8.1%。

(圖表取自 Coindesk)

值得注意的是，根據 CoinMarketCap 數據，拋售也導致 24 小時交易量大幅上升，至 215 億美元。

其他主要加密貨幣也跟隨比特幣走勢，出現至少約 6% 的急跌，其中，以太幣、瑞波幣及萊特幣的跌幅約在 6-8%，比特幣現金出現較大的跌勢，跌幅約為 10%，柚子幣 (EOS) 跌幅近 13% 最重。

(圖表取自 Zero Hedge)

儘管比特幣在短暫突破 9000 美元之後，走勢逐漸不穩，近日分析師大多仍看好比特幣後市。

Josh Rager 和 Cred 等加密領域技術分析師認為，8200 美元將是一個關鍵的支撐點，如能守住，可避免比特幣再跌向 7000 美元附近。

前次比特幣跌破 7000 美元是在 3 月 17 日，當時跌至 6400 美元，主因是 Bitstamp 平台上意外見到 5000 比特幣的拋售，導致 BitMEX 合約的大規模清算。

Cred 認為，只要 8200 美元能夠守住，上漲到 9600 美元仍是個合理的預期目標。他認為，一旦跌破 8200 美元，則可能測試 7300 美元支撐點。

在過去 1 個月中，比特幣價格由 5322 美元上漲至超過 8700 美元，30 天內漲幅達到 54%。不過 Cred 指出，依比特幣過往歷史，近期仍有可能下挫 30% 左右。