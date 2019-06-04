被捲入美中貿易戰 聯邦快遞股價跌至3年新低

聯邦快遞 (FedEx Corp.) (FDX-US) 股價週一 (3 日) 下跌至 3 年來的最低點，因為這家快遞巨頭受到美中貿易戰後果的影響。

週末報導指出，中國正對聯邦快遞進行監管調查，之前該公司將中國網絡設備巨頭華為寄送的包裹轉移到聯邦快遞的美國孟菲斯總部，而不是交付給華為在亞洲的辦事處。

聯邦快遞表示，這些包裹被轉移是意外發生的，並非因為美國對華為的制裁使然。

聯邦快遞收盤下跌 1.26%，收於 2016 年 7 月 6 日來的最低水平。在此之前該股已連續 4 週下跌，至週五 (31 日) 累計下跌 18%。相較之下，競爭對手聯合包裹服務公司 (UPS) (UPS-US) 同期下跌 12.9%，道瓊運輸指數 (DJT-US) 下跌 11.1%，標準普爾 500 指數 (SPX-US) 下跌 6.6%。

瑞銀分析師 Thomas Wadewitz 將其目標價下調至 136 美元，較目前水平再低 10.7%，是 FactSet 調查的 27 位分析師中最低的。Wadewitz 重申了他自 4 月 26 日以來對聯邦快遞的賣出評級，當時他是唯一看空聯邦快遞的分析師。

Wadewitz 在給客戶的報告中寫道，「雖然很難預測中國調查的結果，但我們認為預測聯邦快遞與中國外寄客戶的部分業務壓力是合情合理的，這也加劇了目前國際航空貨運活動疲軟的背景。」

Wadewitz 估計，與中國相關的業務營收約為 45 億美元，佔總營收的 6%。

他將 2020 財年每股獲利預期從 15.45 美元下調至 15.00 美元，並將其 2021 財年預期從 16.50 美元下調至 15.25 美元。相比之下，FactSet EPS 的共識是 2020 財年 16.66 美元，2021 年 18.41 美元。

FactSet 調查的 27 位分析師的平均評級為加碼，平均目標價為 207.29 美元，比當前水平高出 36.1%。