有心還是無意？包裹遭誤送美國 華為：將重新檢視與聯邦快遞合約

據《路透》獨家報導，中國電信巨頭華為指控美國快遞公司聯邦快遞 (FedEx)，將兩件原定送往華為亞洲辦公室的包裹轉送到美國。由於現正值敏感時機，華為表示，將重新審視與聯邦快遞的關係。

華為出示包裹追蹤記錄，表示聯邦快遞未經授權，便將兩件由日本送往中國辦公室的包裹運往美國，還打算將由越南送到華為亞洲辦公室的包裹重新安排地點。

華為發言人 Joe Kelly 說，這些文件並未包含技術性的內容，但情況令他們深感挫折，現在需要重新檢視作業流程，以及對快遞夥伴的信心。

上週也有數位部落客爆料，指聯邦快遞將華為快遞寄往美國，不過隨後遭聯邦快遞中國官方微博否認。

(來源: 微博)

聯邦快遞發言人 Maury Donahue 表示，這些快遞是因為作業疏失才會被誤送到別的地方，聯邦快遞並未因為任何人的要求而改變目的地。她強調，這是獨立事件，只有極少數包裹會出現這種情況。

兩件被轉送的包裹都是從日本東京寄往華為中國辦公室，並被寄到了美國田納西州曼菲斯市的總部。另兩件由越南河內寄出的包裹，分別寄往華為在香港和新加坡的辦公室，卻被以「特殊狀況」留置。

根據聯邦快遞網站的說明，所謂「特殊狀況」指的是不可掌控的因素干擾了寄送作業，例如關稅延遲、國定假日、或是無人收貨。

不過華為表示，他們向聯邦快遞客服查詢時，他們稱，新加坡部門收到美國 FDX 的通知，要求將包裹寄回美國。華為說，兩件從越南寄出的郵件都是華為簽約的物流公司寄出的，物流拒絕給予聯邦快遞把郵件寄送到美國的權限，且要求他們寄回。