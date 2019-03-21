更多證據浮現！聯邦快遞拉警報：全球景氣惡化

聯邦快遞 (FedEx) (FDX-US) 週二 (19 日) 盤後公布最新財報，獲利和營收遜於預期，並下修全年獲利前瞻，這是自去年 12 月第二度下修。向來視為景氣風向球的聯邦快遞對未來經濟前景如此看淡，釋出了投資者可能無法忽視的警告。

由於不利的匯率和貿易戰的負面影響，聯邦快遞 (FedEx) 副總裁 Alan Graf 表示，全球宏觀經濟狀況持續疲軟，貿易增速持續下降，影響聯邦快遞的國際業務營收。

聯邦快遞 (FedEx) 董事長兼首席執行長 Frederick Smith 週二 (19 日) 表示，毫無疑問，如果英國脫歐沒有解決方案並解決美中貿易爭端問題，我們不太可能在 2019 年看到全球大幅增長。

近期經濟數據亦支持全球經濟正在惡化的情況：

美國貨運量連續第 3 個月下滑

二月 8 級重型卡車的訂單年降 58%

美國製造業產值 2 月份連續連續第 2 個月下滑

美國營建支出連續第 6 個月下滑

歐元區工業生產數據連續第三個月下降

目前全球金融體系比 2008 年更加脆弱，標普全球評級 (S&P Global Ratings) 警告：「全球總體債務高於十年前金融危機期間的水平、風險更高，這意味著另一次金融衰退可能不可避免。」

標準普爾在上週發布一篇報告「下一次債務危機：將流動性持有嗎?」，該報告提到自 2008 年全球金融危機以來，全球債務激增約 50%，由主要經濟體政府和中國非金融企業領導雖然全球債務與 GDP 比率已上升至 231% 以上，而 2008 年 6 月則為 208%。

市場正密切關注美股自去年底反彈的走勢，如標普 500 指數自去年 12 月 24 日低點以來，已上漲 20%，但目前浮現的全球景氣惡化數據，卻並未打擊股市信心。

美國 GDP 成長率 (淺藍) 、FedEx (深藍)：(圖：翻攝市場分析師 Martin Enlund 推特)

全球經濟前景黯淡情況之下，華爾街分析師強調，股市持續成長的勢頭取決於即將到來的財報季，若企業獲利狀況變差，聯邦快遞副總裁 Alan Graf 的說詞將在未來幾週持續困擾著市場。

丹麥盛寶銀行 (Saxo Bank) 首席投資長及首席經濟學家 Steen Jakobsen 評論，由於全球將陷入政策恐慌，全球供應鏈仍面臨巨大壓力，但市場正繼續忽視它，基本面和股市間的相關性達單月最低。

Seabreeze Partners 總裁 Doug Kass 週二 (19 日) 警示，目前股市投資者忽略了固定收益市場 (即 10 年期美債殖利率跌破 2.6%)。按往常經驗，長期債券殖利率下滑可以視為經濟信心不足的反應。

然而，專欄作家 Barbara Kottmeier 預示，如果聯準會 (Fed) 主席鮑爾週三 (20 日) 看好全球經濟成長，聯邦快遞的財測結果可能會讓人非常失望。