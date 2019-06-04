打擊假新聞 Twitter收購AI機器人學習新創

近期以來，假新聞在各大網路平台上流竄，令社群媒體和用戶皆感到憂心，美國主流科技媒體平台 Twitter (TWTR-US) 和臉書 (FB-US) 紛紛採取了相關措施以打擊自家平台上的假帳戶、假消息和仇恨言論等問題。

據外電報導，Twitter 宣布收購英國新創 Fabula AI，並將通過該公司的機器人學習 (ML) 深度演算法來檢測網路平台上的假新聞傳播。

Fabula 成立於 2018 年，該公司擁有一項專利的演算法，名為「幾何深度學習」。有別於傳統的 ML 演算法對內容進行分析，該公司的演算法能通過比較假新聞與真新聞的散播模式來進行辨識。由於不需要分析語言內容，因此即便消息內容受到加密，也能正確的辨識出來。

Twitter 表示，Fabula AI 非常符合該公司建立機器學習研究團隊的計劃，並有助促進對話平台的健康。「透過對 Twitter 上每日好幾百萬則的發文、按讚轉貼、與分享數據模式的了解，將能更加促使平台上的動態時報、推薦貼文等有更健康的對話。」Twitter 說道。

Twitter 技術長 Parag Agrawal 也表示，來自 Fabula AI 的團隊將加入公司的 Cortex 團隊，與機器學習工程師、數據科學家和研究人員一同工作。該團隊將由 Fabula AI 的共同創辦人與首席科學家 Michael Bronstein 所領導，主要的任務在於推動並增進 Twitter 平台內外的機器人學習能力。

此外，Agrawal 表示，該公司收購 Fabula AI 最初的焦點在於改善平台上對話的健康狀況，不過在未來，公司也期望藉此來防範更多垃圾郵件和濫用的問題。