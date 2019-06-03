薪資與股利分配同步成長 綜所稅損低預期仍維持千億以上

財政部賦稅署今 (3) 日公布 5 月所得稅初步申報統計，截至 5 月 31 日止，綜合所得稅申報件數 622.5 萬件，較去年同期小幅增加 0.5%，稅收淨額 1256.2 億元，較去年同期減少 102.75 億元，年減 7.56%。

今年因稅制優化方案上路，四大扣除額同步提高，原本賦稅署預估，今年綜所稅收可能因減稅，導致稅收跌破千億元以下，但在薪資水準逐年提升與股利分配金額增加，今年綜所稅減幅比預期低，仍維持千億元以上水準。

賦稅署署長李慶華表示，去年上路的稅制優化方案，大幅調高薪資、標準、身心障礙與幼兒學前等四大扣除額額度，同時將最綜所稅高稅率從 45% 調降至 40%，如以 2015 年所申報的核定統計資料估算，今年所得稅稅收恐減少近 500 億元。

李慶華指出，從目前粗估的所得稅收 1256 億元來看，比去年同期減少 102.75 億元，比原本估算的稅損 500 億元來得低，主因在於近 3 年股利分配所得增加，加上薪資所得成長，因此綜所稅收減少幅度比預期小。

在營利事業所得稅部分，今年總申報件數共 93.8 萬件，較去年同期增加 2.1 萬件，年增幅 2.37%；總自繳稅額共 3775.67 億元，較去年增加 519.1 億元、年增 15.94%。

李慶華表示，今年營所稅稅率從 17% 調高至 20% 後，使得營所稅自繳稅額共 3205.34 億元，年增 532.66 億元，但因去年經濟成長率較前年略有下滑，進而影響稅收表現，但仍與原本預估可望增加 561 億元相當。

李慶華說，今年因綜所稅減稅效應導致稅收減少，原本預估綜所稅收減少將由營所稅填補，目前看來有達成營所稅填補綜所稅效應。