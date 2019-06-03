光寶科擬公開收購日本子公司100％股權 整合集團資源綜效

光寶科 (2301-TW) 董事會今 (3) 日決議通過，為整合集團資源綜效及提高營業效率，擬在日本 JASDAQ 市場以公開收購方式，取得 LITE-ON Japan Ltd. (簡稱 LOJ 或光寶日本) 所有已發行且流通在外之普通股，本交易完成後，將依日本證券相關法令規定辦理，使 LOJ 成為光寶科技 100% 持有子公司，目前營運及管理架構上，無具體變更計畫。

光寶科指出，LOJ 為公司直接持股 49.49% 的日本 JASDAQ 上市公司，光寶科關係企業閎暉 (3311-TW) 及敦南 (5305-TW) 分別持有 LOJ 7.87% 的股權，公開收購期間預計為 6 月 4 日起至 7 月 16 日止，不設預定最低收購門檻，最高將收購除本公司持股外，所有流通在外股權，收購價格為每股日圓 240 元，總收購價金預計約為日幣 15.09 億元。

若此次公開收購完成後，光寶科未取得 LOJ 全部股份，擬依日本證券相關法令規定，透過行使強制出售權或股票合併方式，以與本次公開收購對價相同現金為對價，將 LOJ 納為光寶科 100% 持股子公司。

光寶集團副董事長暨總執行長陳廣中表示，因應全球產業環境諸多變化，持續進行集團業務版圖與事業部門精實聚焦，有助於整合集團資源綜效，提高營業效率，進而提升企業整體價值，維護股東、客戶與員工長期利益。

LOJ 成立於 1985 年，以電子元件及電源相關產品銷售、模組 OEM 與 ODM 為主要業務，員工人數 367 人。光寶科強調，LOJ 為光寶科技既有合併報表的子公司，此交易對光寶科技財務結構影響數甚小。