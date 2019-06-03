〈房產〉全台六都5月建物移轉數2.2萬棟年增8% 5年來同期最佳

全台六都會區今 (3) 日分別公布 2019 年 5 月「建物買賣移轉棟數」，依此統計資料顯示，六都 5 月買賣移轉棟數為 2.2 萬棟，年增 8%，創下近 5 年以來的同期新高，4 月房市熱絡的交易市況，帶動 5 月的移轉棟數的量增。

同時，5 月六都房屋買賣移轉棟數普遍呈現月增與年增，高雄 5 月移轉棟數年增 16% ，也居全台六都之冠，由 6 月地政機關工作天數較少，加上仲介業 5 月交易量普遍下滑，信義房屋 (9940-TW) 預料， 6 月移轉棟數要再出現明顯量增機率不高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，全台六都連續 2 個月移轉棟數都創近 5 年同期以來新高，已說明今年 3、4 月房市表現，是近 5 年同期買氣最旺的時刻，主要還是房價止跌後趨於穩定，加上遞延買盤回流帶動交易量回升，帶動今年的移轉棟數出現明顯回溫。

高雄市是當前房市人氣指標，房市交易量維持在相對高檔水準，3 月買賣移轉創下近 39 個月新高，4 月則是年增 48%，5 月則是維持在 3626 棟，年增 16% 增幅位居六都之冠，顯示高雄房市復甦狀況明顯。

至於雙北市也見到移轉棟數明顯反彈，台北市的 5 月移轉棟數為 2734 棟，月增 22% 且年增 4%，永慶房屋業管部謝志傑經理表示，台北市 5 月交易較熱絡的事政區為內湖區、中山區及大安區交易最熱，另外萬華區也有新屋交屋挹注。

而 5 月的移轉棟數新北市的 5598 棟，於全台六都居冠，且呈現月增 17%、年增 3%，信義房屋指出，其中交易移轉棟數以中和區、新店區及淡水區增加最多，除受中古屋市場景氣回溫影響外，中和區則因遠東世紀廣場周邊建案有新成屋移轉，帶動 5 月移轉量增。

桃園市也是明顯反彈的區域，桃園 5 月買賣移轉棟數為 3667 棟，月增 20% 且年增 9%，台中市則是 5 月移轉棟數衝破 4 千棟，4141 棟月增 26% 且年增 13%，台南則是為 2216 棟，月增 7% 大致較去年同期持平。

謝志傑表示，雖然六都房市交易量有較去年升溫，但仍有變數左右房市發展，國際景氣部分除了近期中美貿易戰衝突加劇，景氣前景混沌未明也影響民眾購屋信心；而國內部分則有新建餘屋創新高、賣壓加劇的風險，未來恐將掀起價格戰，房市復甦力道也將走緩，預計下半年房市觀望氛圍將比上半年濃厚。