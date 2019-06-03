【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

中國發佈不可靠實體清單，加上美國取消對印度的貿易優惠，導致市場擔憂貿易衝突將會出現升溫，今日早盤台股大幅下跌，不過受到美國今年 9 月份降息機率升高，帶動台幣再度轉強影響，支撐台股走勢，終場台股上漲 0.02%；籌碼面上，外資期現貨部位合計買超 48.97 億元。

《國際金融市場焦點分析》

中國公佈不可靠實體清單，加上中國於週末公佈貿易戰白皮書，內容直指美國於貿易談判中出爾反爾，導致市場擔憂此舉將引來美國反擊，帶動早盤 A50 指數跳空開低，不過受到美元指數回檔影響，帶動人民幣止穩回升，加上中國聯通持續反映市場傳出與中國電信之併購題材，大漲超過 4%，拉升 A50 指數上漲；受到貿易衝突持續升溫，市場預期降息機率升高，帶動美債期貨上漲。

《國際商品市場焦點分析》

川普宣布自 6/10 起，美國將對自墨西哥進口的商品課徵 5% 關稅，直到非法移民停止跨越美墨邊界為止，中國也於上週五宣布將建立「不可靠實體清單」，將損害中國企業正當權益的外國企業組織或個人列入，此舉措被視為是對華為封鎖網的反擊，全球貿易衝突越演越烈，同時傳聞美國可能允許進口量尚未達美國設定上限的國家繼續與伊朗交易，油價受到基本面及消息面利空同時重擊，連兩日重挫。

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