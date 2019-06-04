【永豐期貨】台指選擇權盤前－外資回頭青睞? 台股不畏國際股市疲軟逆勢收紅

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 16 點至 10471 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 29.07 點，電子期逆價差縮至 - 1.19 點，金融期逆價差縮至 - 3.81 點。現貨部分，三大法人買超 33.43 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1802 口至 12170 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加 239 口至 44409 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 3804 口至 8809 口。

中美對立情緒持續升溫，週五美股四大指數均呈現重挫，跌幅落在 1.0%~1.5% 之間，加上週一早盤電子盤持續呈現走低，拖累亞洲股市早盤疲軟，台股早盤跌點一度擴大超過百點，不過 9 點 30 過後台積電、鴻海、大立光、台塑化等權值股都出現買盤進駐，帶動指數持續收斂跌幅，終場加權指數翻紅小漲 1.58 點至 10550.07 點，成交量能下降 304.5 億至 959.4 億。整體而言，今天台股、韓股不畏國際股市重挫逆勢收紅，相對亞股強勢，技術面觀察，週一日 K 開平走平留長下影線小漲作收，5 日、10 日線轉為黃金交叉，技術面下檔支撐不弱，但量能縮窄加上國際股市偏弱，短線上要躍過上方月線反壓較為不易，因此後續行情仍以震盪看待。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10600 點，賣權集中在 10300 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10800 點，賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.17 降至 1.15，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 13.33% 升至 13.92%，賣權平均隱含波動率由 16.58% 升至 17.3%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。 (永豐期貨研調)



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