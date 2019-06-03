美中打架越南意外受惠 星展銀：越南GDP可望10年內超車星國

美中貿易戰延燒，意外讓越南漁翁得利，星展集團研究部資深經濟學家謝光威 (Irvin Seah) 表示，越南在人口紅利、基礎建設大幅改善等優勢下，吸引外資競相投入，預估今年越南中期經濟成長率可望達 6% 以上，經濟規模可望在 10 年內超越新加坡。

謝光威指出，美中貿易爭端，讓越南帶來經濟成長新契機，加上越南既有的人口結構動能、勞動生產力、大幅改善的基礎設施與穩定政治，還有全球投資，都有利越南發展。

若以地理位置來看，越南在區域供應鏈及自由貿易協定（FTA）網絡中居於優勢地位，今年前 4 個月來自中國與香港的外來直接投資（FDI），可視為這股新趨勢的開端。

謝光威指出，美中貿易戰讓越南從中受益，除了人口、地理位置等優勢外，近年來的外來投資跟技術移轉協助越南建構起科技製造的能力；就連通性而言，越南擁有 44 個港口，每年總輸送量達 5 億噸。越南也擁有廣泛的 FTA 網絡，同時也是許多邊貿易協定的活躍成員國，同時與日韓等關鍵貿易夥伴簽署雙邊貿易協定。

謝光威表示，越南因鄰近中國，讓中國擁有製造基地的企業更容易將越南納入現有供應鏈中，加上迅速成長的中產階級支撐其內需市場，增強其對全球製造商的吸引力。

星展集團預期，未來幾年越南的生產力成長率可達 5.5%。而未來 10 年，越南也可望達成 6.0 至 6.5% 的經濟成長率，目前越南經濟規模約為 2240 億美元，約是新加坡（3,240 億美元）的 69%，新加坡是東協地區僅次於印尼和泰國的第三大經濟體。

星展集團表示，如果越南在未來幾年能夠維持 6-6.5% 的增長速度，新加坡則繼續以 2.5% 左右的成熟速度成長，預估到了 2029 年，越南與新加坡這兩個經濟體的實質 GDP 將會出現交叉。

換言之，越南經濟規模可望在 10 年後超越新加坡，這對企業跟投資者而言，代表非常可觀的成長機會，擁有正確的政策方向與經濟基本面的優勢，使其成為全球經濟情勢不穩定之下，企業與投資人勢必加倍關注的崛起中明星。