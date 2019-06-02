若美國想談 我們敞開大門 陸防長：中國沒有當「世界老大」的意圖

根據《彭博社》報導，中國國防部長魏鳳和今 (2) 日表示，關於貿易戰，若美國有意願談，中國將敞開大門，「中國沒意圖、也沒權力成為『世界老大』。」

魏鳳和週日出席新加坡「香格里拉對話」論壇時指出，中美兩國的對抗，不符合兩邊人民的利益，也不符合全球民眾的利益。

魏鳳和強調，若美國有意願談，中國將敞開大門；如果美國想開戰，中國將「戰鬥到最後」；不過，他也提到，「中國沒意圖、也沒權力成為『世界老大』。」

關於台灣問題，魏鳳和稱，假如有人敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊別無選擇，將不惜一戰。

週日上午，中國國務院新聞辦公室舉行記者會，發表「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，白皮書內容寫道，美國挑起經貿摩擦，損害美中兩國及全球的利益，現任美國政府奉行「美國優先」政策，對外採取一系列單邊主義和保護主義措施，動輒使用關稅「大棒」，將自身利益訴求強加於他國。

白皮書強調，自 2018 年 2 月經貿磋商啟動以來，原已取得很大進展，兩國就大部分內容達成共識，但磋商也經歷了幾次波折，每次波折「都源於美國的違背共識、出爾反爾、不講誠信。」

白皮書呼籲，合作是中美兩國唯一的正確選擇，在中美經貿磋商的大方向上，中國不是向後看，而是向前看，雙方在經貿領域的分歧和摩擦，最終需要透過對話和磋商來解決，中美達成一個互利雙贏的協議，符合中美兩國利益，也順應世界各國期待。