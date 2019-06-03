貿易戰前景慘 小摩下修美債殖利率預期

美中貿易戰越打越烈，摩根大通 (JPMorgan Chase & Co) 擔憂後續可能會打壓美國經濟成長，並迫使 Fed 聯準會降息，摩根大通大幅削減了美債殖利率的預期。

在川普向墨西哥徵收關稅後，摩根大通分析師 Matthew Jozoff 和 Alex Roever 在一份報告中表示，「本週的貿易戰近況，恐對企業間信心造成永久打擊」。

他們補充說道：「對美國經濟成長的擔憂，不太可能在短期內消散，甚至可能進一步擴大」。

摩根大通預估 2019 年末，10 年期美債殖利率為 1.75%，與此前亞洲交易時段為 2.45%，而週一為 2.13%。 他們在預測 3 月份值利率為 1.65%。

十年期美債殖利率日線走勢圖 圖片來源：investing.com

摩根大通預測:

12 月份的 2 年期的公債殖利率曲線為 1.4%，3 月份為 1.30%

聯準會在 9 月和 12 月將政策利率降低了 25 個百分點

美國第二季度 GDP 成長率預計為 1%，第三季度為 1.5%。

這與摩根大通執行長 Jamie Dimon 上月的警告相反，當時他指出殖利率已經接近歷史新低，Dimon 並做出的殖利率會達到 4% 的預測，不過這是早在近期升溫貿易戰前做出的預測。

分析師警告說，即使有了新的殖利率預測，仍然不要在目前的美債漲勢上跳漲，並表示他們對看漲期限，保持中立態度。

「考量到過去兩週的反彈，以及貿易戰的巨大不確定性，我們對於債券多頭仍猶豫不決。」

摩根大通的經濟學家指出，很難預測出對墨西哥加徵關稅後，對美國經濟成長帶來影響戶多大，過去 25 年裡，美墨間的貿易與供應鏈關係漸融為一體。

週五 2 年期的公債殖利率和 10 年期美債殖利率分別下跌至 1.916% 和 2.126%，是自 2017 年 9 月以來的最低水平。