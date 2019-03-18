對經濟成長放緩擔憂加劇 美國公債殖利率寫2個半月低點

美國上週五 (15 日) 公布數據弱於預期，顯示經濟正在降溫，引發全球增長放緩的新擔憂，促使公債價格上揚、殖利率走低。

市場數據顯示，上週五美國 10 年期公債殖利率下跌 3.4 個基點至 2.594%，觸及 1 月 3 日以來的新低；2 年期公債殖利率下跌 1.4 個基點至 2.594%；30 年期公債殖利率下跌 2.5 個基點至 3.021%。

以一週表現來說，10 年期債券殖利率挫 3.2 個基點，而 2 年期下跌 1.7 個基點，30 年期殖利率則小漲 1 個基點。

殖利率下跌代表價券價格上揚、需求增加，這通常是對經濟增長緩慢和地緣政治不確定性的擔憂所致。

上週五公布的美國工業生產數據為月增 0.1%，低於預期的 0.4%。另外，紐約 Fed 發布的紐約州商業狀況指數 (Empire state business conditions index)，由上個月的 8.8 降至 3 月的 3.7，為近兩年最低的水準，此前經濟學家的預期為 10。

Bryn Mawr Trust 固定收益主管 Jim Barnes 表示，現在的情況是，數據已經連續幾個月未達到預期，說明這是趨勢，而不只是孤立的數字。

上週並非沒有好的數據公布，密西根大學 3 月份消費者信心指數連續第 2 個月走高，由前一個月的 93.8 上升至 97.8，而有關職位空缺的報告升至史上第 3 高，但週五當天並未讓債券殖利率轉強。

BMO 分析師 Jon Hill 表示，消費者信心指數強於預期，應會對債券價格反彈帶來一定阻力，並於聯準會開會前重新定價，預估 10 年期公債殖利率將穩於 2.6% 下方。