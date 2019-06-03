台商回流目標倍增 銀行聚焦SME家族理財

中美貿易、海外租稅帶動台商回流，政府衝刺台商回流的目標金額倍增，搶攻台商回流商機，銀行業者大舉聚焦 SME(中小企業) 家族理財，包過企業經營、家族傳承等，以多元彈性方案鎖定高資產客戶。

貿易戰一再升溫，加上海外租稅等議題牽動全球企業資金流向，經濟部「歡迎臺商回臺投資行動方案」累積至 5 月 30 日，審查投資總金額逾新臺幣 3300 億元，帶來超過 3 萬 1300 個本國就業機會，由於台商回流超乎預期，經濟部也將台商回流目標由原 2500 億元上調至 5000 億元、目標直接倍增。

依據台灣經濟研究院調查顯示，中小企業主在交棒時，約 9 成選擇由下一代接手；銀行業者指出，台商過去數十年布局海外，在經營上面對稅務、資金流動需求，在家族中則有個人或傳承的資產配置計畫，加上國際間各項稅務資訊交換日趨嚴謹，台商將需要銀行或金融業者提供更多元彈性的方案。

搶攻台商回流商機，銀行業者陸續舉辦經濟實質法（Economic Substance；ES）研討會、講座等分享第一手資訊外，同步搶推財富管理商品也鎖定家族式需求，讓企業主或高資產客戶獲得更好的服務與金融商品。

以永豐銀行為例，主打推薦親友開戶並完成指定服務，連續 60 天資產餘額達台幣 300 萬、參加指定美元定存專案，即可集點兌換 Dyson 涼暖空氣清淨機、日本電烤盤等；高資產新戶則可享美元高利定存 3.88%、保費代繳回饋 3% 等；財富無限卡消費滿額享全球機場貴賓室無限次禮遇。



渣打銀行也推出推薦親友成為「優先理財貴賓」購買指定保險，可獲 VIP 體檢服務、定存利息兌華航哩程數、免費機場接送等。

專攻家族理財的還有一銀，只要家族會員年滿 20 歲、平均往來總資產 1000 萬以上，可併入配偶、二等親以內之直系血親及直系姻親，同享免費機場接送、專屬理財專員。

中國信託也瞄準家族會員資產 3000 萬以上，可享海外健檢之旅與專屬家庭旅遊諮詢管家，協助旅遊、賽事或住宿推薦及代訂。

由於資金回台可進行實質投資、信託或全權委託金融投資等，享最低稅率 4~5%，銀行業者為了爭取台商資金回流理財，尤其鎖定家族式需求，紛紛推出資產管理優惠搶商機。