權值三王表現疲弱 台股避險概念股當道 跌幅收斂力守年線

台股今 (3) 日受到國際股市拖累，開盤一度下跌百點失守年線，午盤過後買單進場，跌幅收斂，指數在年線附近震盪，權值三王表現也弱，盤面上以避險概念股為首，稀土概念股中釉盤中漲幅超過 8%，台灣高鐵漲幅也有 3%，台股今日預估量約達 1100 億元，盤勢陷入膠著。

權值三王今日表現也疲弱，股王大立光跌幅逾 2%，拖累大盤表現，權王台積電 (2330-TW)、鴻海也在盤面下震盪，其他權值股部分，台灣高鐵近期表現強勁，續創波段新高，台達電、致茂、瑞昱今漲幅也都逾 3%。

盤面上仍以光電族群最弱勢，紡織、汽車股走勢同步修正，元太、誠美材、玉晶光、牧德、聚陽跌幅都超過 2%，廣越、福懋、汽車類股和泰車、裕隆也有 1% 跌幅。

航運類股今日表現也相對大盤強勁，除台灣高鐵，三陽工業漲幅超過 2%、長榮航也小漲 1%，另外相關避險轉單受惠股，包含受惠美中貿易戰的稀土概念股中釉今盤中股價漲幅超過 8%、安控族群的奇偶漲幅也超過 3%，表現優於大盤。

進入 6 月法說會旺季，法人提醒，美中貿易戰後續仍不明朗，在月底的 G20 高峰會前，全球金融市場觀望氣氛仍濃厚，建議投資人持股仍宜保守為之。

值得注意的是，新台幣 5 月走貶，還創下 2017 年 1 月以來新低，今日早盤由貶轉升，力拚收復 31.5 元大關。