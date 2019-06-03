本週操盤筆記(0603-0608)：WWDC大會、5月非農、澳洲預期降息

本週操盤筆記 (0603-0608)

1. 蘋果召開 2019 WWDC 大會：

一年一度的蘋果 WWDC 大會將於 6 月 3-7 日召開，市場預期本次 WWDC 亮點為 iOS 13、iTunes 宣布退役、MacBook Pro 16 吋版本。(註：蘋果 WWDC 傳統上主要發表軟體為主，偶有硬體新作發表。)

軟體部分，據《彭博社》引述知名人士表示，今年 WWDC 蘋果估將推出 iOS 13、macOS、watchOS 等新功能，而其中最大亮點即是「iOS 13」，iOS 13 預期將為 iPhone 加入深色介面 (Dark Mode)，除了護眼功能之外，更配合 OLED 螢幕可以強化省電效能。

硬體部分，市場預期蘋果將可能於本次 WWDC 推出 MacBook Pro 16 吋版本；而蘋果可能推 MacBook Pro 16 吋版本之消息，最先是由知名蘋果分析師郭明錤在 2 月時所提出，估計 MacBook Pro 16 吋版本將與目前 MacBook 系列產品採用不同之新設計。

2. 美國 5 月非農報告：

週五 (7 日) 美國將公布 5 月新增非農就業數據，市場預期 5 月非農將新增 19.0 萬人，估低於前值亮眼的 26.3 萬人佳績；而失業率則預期維持在 3.6% 的 49 年低點。

市場經濟學家分析，5 月非農數據將至關緊要，因為伴隨著美中貿易戰的延燒，美、中製造業 PMI 已經出現滑落，而若 5 月非農就業又大幅低於預期，那麼 Fed 下半年繼續維持當前利率水平的可能性，就會大幅降低。

3. 澳洲央行 6 月利率會議：

週二 (4 日) 澳洲央行將召開 6 月利率會議，市場預期澳洲央行將於本次會議「降息一碼」，估寫下該行自 2016 年 8 月以來的首次降息。

此前 5 月下旬澳洲央行總裁洛威 (Philip Lowe) 亦曾表示，相信低利率將有助於支持目前疲軟的澳洲經濟，並且有助澳洲通膨朝著目標水準回升，澳洲央行委員會將審慎地在 6 月利率會議上考慮降息。

4. 歐洲央行 6 月利率會議：

週四 (6 日) 歐洲央行將召開 6 月利率會議，市場預期歐洲央行本次會議仍將維持利率不變，且甚至可能於 2020 年底之前，歐洲央行都難以進入升息循環。

目前歐洲經濟表現疲軟，其中歐洲最大經濟體德國更是表現慘淡，德國製造業 PMI 已連四個月低於 50 的景氣分水線，最新德國製造業 PMI 報 44.3，成為拖累歐洲經濟的最大主因。

而造成德國經濟前景大幅放緩的最重要原因，即是因為美國總統川普 (Donald Trump) 有意對歐盟進口汽車加徵關稅，雖然目前川普已宣布給予 6 個月的緩衝期限，延後決定是否對美國進口之外國汽車加徵關稅，但關稅不確定性對德國製造業仍正造成沉重打擊。