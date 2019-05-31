全球企業衝AI 但未必先有先贏

隨著 AI 領域的技術不斷進步，而在企業對於 AI 應用的認知持續深化下，已慢慢將 AI 技術導入企業營運內，不論是利用機器學習、深度學習、自然語言處理，或是計算機視覺等，將這些技術融入後，許多企業已感受到自身競爭優勢有所提升。

不過是否先導入 AI 技術的企業能取得產業優勢，根據德勤的數據顯示 AI 差異化競爭窗口正在快速降低。

隨著 AI 在消費層面迅速普及，且內建 AI 的產品和服務數量日益增長，大多數的人認為 (57%) 在三年內 AI 將從本質上改變他們的企業。但只有 38% 的人認為 AI 會在三年內改變其所在產業。

兩者差異顯示出就算先導入 AI 的企業也無法快速改變整個產業，這也意味著後起之秀仍有機會躍居成為產業領先者。

資料來源: 德勤，鉅亨網製圖

就算搶先機投入 AI 技術的企業不一定能在未來主導市場，但 AI 產業這塊大餅正在快速成長這點顯而易見，而企業在擴大投資 AI 的同時，也帶來不錯的收益。

資料來源: 德勤，鉅亨網製表

美、中、歐的 AI 發展

美國

美國長期以來，不論在國家或是民間企業，AI 相關的研究一直領先全球。美國 AI 產業在 2018 年吸收逾 80 億美元的資金，而這個數字在 2012 年才不到 3 億美元。

同時美國企業在應用「成熟專精型 AI」比重達 24%，領先全球各國 (中國只有 11%)。但就算美國高科技公司為全球人才匯集地，但仍有 68% 的企業認為，美國 AI 人才缺乏，若要再推動更大型的 AI 計劃則需要更多相關人才。

中國

在中國方面，AI 是屬於國家戰略等級，中國政府宣布在 2030 年將中國建立成全球領先的 AI 創新中心，計劃投入數百億美元進行 AI 研發。目前中國各大城市中，北京與天津已分別規劃投資 21 億美元及 160 億美元進行 AI 相關作業。

此外有研究數據表示中國目前 AI 企業數是全球第二，僅次於美國，而全球最具價值的 AI 公司商湯集團便來自中國。

同時在中國有 54% 的受訪者認為 AI 對現今企業能否成功「非常」或「極其」重要，若時間點擴大至兩年來看，這個比例大幅提升至 85%，是所有國家最高水準。

歐盟

至於歐盟，德國政府正在努力加速 AI 技術的應用與開發，試圖縮短與美國之間的差距。同時德國政府調查結果認為 AI 技術可為德國製造業增加 320 億歐元的產值。此外，德國政府計劃在 2019 年～2025 年間投入 30 億歐元進行 AI 研究，落實「AI 德國製造」的國家級戰略，且該戰略著重在競爭力的提升，並合理運用 AI 科技，降低對勞動力的衝擊。

法國則是在 2017 年提出國家級 AI 戰略「人性 AI」，並計劃投入 15 億歐元推動相關項目發展。而這項戰略闡述如何調動法國的人才、開放式數據生態系統、及解決道德問題等各層面。

而在早期已導入 AI 技術的法國企業中有 76% 認同 AI 將有助於人類能力的提升，並讓人類與 AI 有共存共榮的合作關係。

找尋平衡點

在全球 AI 快速發展的過程中，全球政府與企業感受到緊迫感及焦慮感，矛盾在於若 AI 技術落後將影響未來競爭力，但全力推動 AI 發展又可能影響勞動力，使得現階段勞工對國家或企業出現不信任感。

因此在這民粹主義抬頭的趨勢下，國家與企業在發展 AI 技術的當下時，應考量如何將目前勞動力與 AI 應用相結合，而不是取代。

