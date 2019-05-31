全球多數知名服飾品牌 勞工薪資未達生活所需

雪菲爾大學政治經濟研究所 (SPERI) 昨 (30 日) 發布報告表示，儘管作出承諾，多數知名品牌仍未針對勞工低薪資問題採取實際行動，目前全球成衣產業仍處於低薪資水平。

SPERI 針對全球 20 家服飾品牌進行調查，包含 Nike、Adidas、Gucci、Puma、Uniqlo 等品牌，其中有 17 家宣稱倡議提供勞工符合生活水平的薪資。然而調查結果顯示，多數公司實際上並沒有採取相應行動，全球成衣業依舊處於低薪資水平。

該報告大致概述服飾品牌在實現承諾上的幾項障礙，包含企業在「生活薪資」定義上的不一致、薪資給付上的不透明以及缺乏完整的勞工薪資藍圖等等。

SPERI 主任 Tom Hunt 表示，全球成衣產業是高盈利產業，但身處產業鏈中的勞工往往無法從中獲取該有的價值和利潤。若政府及企業不針對問題做出改變，這些勞工獲得的低薪資根本無法滿足自身及家人在基本食、衣、住、行以及醫療方面的需求。

SPERI 教授 Genevieve LeBaron 也表示，消費者持續購買他們認為有領取符合生活水平薪資的勞工產出的產品，然而實際上，低薪資依然是全球成衣產業的現況。

他認為除非採取實際行動，否則一切都是空談。他建議企業參考現有標準並研究出合理薪資，思考未來如何規劃出讓產業鏈中不同勞工都能獲得生活薪資的模式，來實現他們的承諾。