〈新光金法說〉新壽Q1加碼台股逾400億元 鎖定低波高息股

新光金 (2888-TW) 今 (30) 日舉行線上法說會，新壽今 (2019) 年首季加碼台股超過 400 億元，主要鎖定低波動、高殖利率的股票，未來也將視市場狀況波段靈活操作，預期今年現金股利收入將有 140 億元，與去年差不多持平。新光金今天也公布 2018 年底隱含價值 (EV)，每股隱含價值 20.1 元。

新光金今 (2019) 年第一季合併稅後純益達 55.4 億元，EPS 為 0.45 元。總資產規模逾 3.7 兆元，較去年底成長 3.6%；合併股東權益為 1747.8 億元，較去年底增加 20.9%，每股淨值為 14.27 元。

各子公司部分，新光人壽初年度保費較去年同期成長 13.2% 至 302.7 億元，市佔率為 7.8%。受惠於全球市場回溫及負債成本持續改善，今年第一季合併稅後純益達 38.5 億元，合併股東權益較去年底提高 39.3%、至 977.6 億元。

新光銀行提存前獲利為 18.1 億元，較去年同期成長 1.1%；合併稅後純益為 11.9 億元。資產品質穩健，逾放比為 0.22%，呆帳覆蓋率為 599.73%。BIS 維持前一季水準為 14.38%，第一類資本比率較前一季提高 3 bps、至 11.54%。

元富證券合併稅後純益年增 28%、達 4.8 億元，主要是受惠於自營業務成長強勁，經紀業務市佔率為 3.56%，市場排名第六。新光金資深協理李超儒表示，去年第四季起，元富證券已納為新光金百分之百持股的子公司，獲利可完全反應並挹注於金控母公司，成為新光金控獲利的第三引擎。

進一步觀察新壽的投資狀況，李超儒表示，新光人壽增持海外固定收益部位，資金主要佈局北美投資等級公司債及新興市場美元計價公債，截至 3 月底，海外固定收益投資金額逾 1.7 兆元，投資的公司債部位皆為債信穩定的公司，包括電信、消費、 公用事業及金融等產業，以分散風險。

此外，新光人壽首季加碼台股超過 400 億元，持續佈建低波動高殖利率股票，同時布局優質不動產，以提升經常性收益。第一季年化投資報酬率為 3.68%；避險前經常性收益率為 3.68%，較去年同期提升 22 bps。

談到避險策略，新光金副董事長李紀珠表示，今年第一季因為美元強、台幣弱的趨勢明顯，因此傳統避險比重比起去年的 61-67%，降到 55.1%，扣掉提存外匯價格變動準備金，則避險成本才 1.1%，但是，傳統避險加計外幣保單自然避險部位仍有 75% 以上。

新光金財務長徐順鋆也表示，第二季新台幣貶值，新壽外匯準備金在 5 月有機會突破 110 億元。且新壽大賣外幣保單，加上目前離岸無本金遠期外匯 (NDF) 幾乎不用錢，會增加這部分的避險，所以第二季傳統避險加計外幣保單自然避險部位會比首季的 75% 要高。

至於隱含價值方面，2018 年新光人壽換算新光金控每股隱含價值為 20.1 元。新壽 2018 年底淨值為 698 億元，較上一年度 905 億元大幅下降，主要 IFRS9 開帳數及金融商品未實現損失計有 259 億元，調整後資產淨值為 1516 億元，有效契約價值 1762 億元，年增 10%，資金成本 815 億元，年增 10%，隱含價值為 2463 億元，年減 3%。

其中，包含 2018 年底不動產重估的未實現利益為 714 億元。由於業務動能有效提升，1 年新契約價值為 241 億元，較前一年成長 5%，每股隱含價值 42.5 元，若以今年第一季底淨值已上升至 973 億元計算，EV 仍較 2017 年成長。

此外，新壽帳上投資性不動產未實現利益去年底有 503 億元，若採公允價值入帳，今年第一季淨值將提高至 1476 億元，淨值 / 資產比 (淨值比) 將自 3.5% 提升至 5.3%。

徐順鋆表示，不動產去年比前年增值 32 億元，主要來自南軟園區的大樓，及內湖大樓租金收益增加。