網龍Q2營運可望優於Q1 下半年推大型手遊營收貢獻可期

遊戲大廠智冠 (5478-TW) 旗下中華網龍 (3083-TW) 今 (30) 日召開法說，第 2 季在《吞食天地 M》進軍泰國市場，加上推出新手遊《戀愛盒子 M》貢獻，營運、獲利均可望優於第 1 季，下半年將推出大型 IP《黃易群俠傳 M》，預期營收貢獻可望超越《吞 M》當時寫下的佳績。

網龍去年 9 月新推出的經典端遊轉手遊《吞食天地 M》，為以三國 Q 版人氣線上遊戲《吞食天地 Online》完整復刻打造，帶動網龍去年營收較 2017 年大增逾 6 成，達到 6 億元，並使網龍去年第 3 季成功單季轉盈，最高單月營收貢獻達 7000 至 8000 萬元。

雖然受到手遊生命週期告一段落影響，《吞食天地 M》營收貢獻度開始下滑，使網龍今年 4 月營收規模縮減逾 5000 萬元，不過，智冠集團財管中心總經理鍾興博指出，該款手遊今年 5 月 14 日在泰國上市後，在手機雙平台寫下第四、第六的好成績，而網龍享有營運分潤，也彌補國內市場營收的下滑，且第 3 季將再進軍越南市場，可望持續貢獻營收。

除《吞食天地 M》外，網龍新作《戀愛盒子 M》也於 5 月 16 日推出。鍾興博指出，《戀愛盒子 M》排名雖不是特別前面，但月營收貢獻達 1500 萬元，屬於長賣型遊戲，手遊生命週期較長，預期可望帶動網龍 5、6 月營收續攀揚。

鍾興博表示，經典端遊 IP 轉手遊除可省下大筆廣告行銷費用外，以自有 IP 為基礎，沒有權利金問題，手遊含金量高，去年創佳績的《吞食天地 M》為網龍中型 IP，而《戀愛盒子 M》則是小型 IP，2 款作品表現均相當成功，下半年也將推出大型 IP《黃易群俠傳 M》，預期營收貢獻可望超越《吞 M》當時寫下的佳績。

而接續在《黃易群俠傳 M》之後，網龍 2020 年預計推出的手遊包括《落櫻散華抄 2》、《尋秦記 M》、《中華英雄 M》，2021 年到 2024 年預計開發上市有《天子傳奇 M》、《女神 M》、《武林群俠傳 M》、《大唐雙龍傳 M》、《飄流幻境 M》、《刀劍笑 M》等，持續搶攻端遊 IP 轉手遊市場。