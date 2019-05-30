曾是牛市中流砥柱 但如今庫藏股也正在衰退

在牛市期間，企業向來是股票的最大買家。但這種情形正在放緩，這可能是一個令人不安的指標。

在正常情況下，散戶總被認為是股市中的「笨錢」。散戶投資人總是於在高點大幅買進，在底部賣出最少。散戶投資人往往跟不上市場的步伐，因此很難將這些人群作為市場情緒指標。

但 Ned Davis Research 資深投資策略師 Ned Davis 表示，如今似乎有個新的群體可供關注：企業。

Davis 在週三 (29 日) 給客戶的報告中寫道：「強勁的散戶賣盤應該是看漲的，但這回這個群體可能就是企業。」「非金融企業群體以回購、併購或收購的方式紛紛湧入股市。」

他指出，最近，新的企業股票發行已躍升至多年來的最高水平。這包括 Uber 和 Lyft 等大型 IPO，以及特斯拉 (TSLA-US) 等公司的二級發行。就這點而言，「甚至公司群體也開始感到股票供應過度」。

投資人相信市場應該是個基本的供需平衡狀態。當以回購形式對股票的需求下降時，透過 IPO 和其他發行的股票供應就會增加。他們認為，當產品的供應超過需求時，通常價格就會下降，股票也一樣。

然而，回購激增顯示出疲軟跡象，因為這代表企業對未來不太樂觀。The Bear Traps Report 編輯 Larry McDonald 表示，資本支出急劇放緩意味著企業也將減少買進自家股票。標準普爾 500 指數的最新單季資本支出處於 2017 年第 4 季 來的最低水平，這是股票回購下滑的「預兆」。

他說，「我們認為，長期的貿易戰及其帶來的不確定性，讓各企業的財務長及其投資未來的能力陷入癱瘓。」

McDonald 指出，商業信心、獲利和出口「均明顯上漲」。回購往往受到企業債務的推動。為了回購自家股票，企業借錢作為融資策略。據 McDonald 表示，過去 10 年超過 50% 的債券發行用於回購股票。

他說，「債券發行已開始出現縮減。這傷害了企業的回購能力。」

投資人正在逃往更安全的選擇，如美國國債，而年高收益但風險較高的公司債或垃圾債券。貿易戰的緊張情緒使得 10 年期美國國債殖利率降至 2017 年 9 月來的最低水平。這引發了對經濟前景的擔憂，導致道瓊指數盤中下跌多達 400 點。中美貿易緊張局勢升溫的貿易對立也打壓了市場。

McDonald 說，「我相信資本市場會在很長一段時間內實質地關​​閉。」