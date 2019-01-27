美股將重獲企業回購新動力「追高股價」

根據 J.P. Morgan 和 Canaccord Genuity 的研究報告，美國大型上市公司 2019 年將繼續回購自家股權，推升股市走高。

J.P. Morgan 首席股票策略師 Dubravko Lakos-Bujas 告訴客戶，預計標準普爾 500 指數公司 2019 年將進行約 8000 億美元的回購，並額外分發股利 5000 億美元。

他指出，「儘管近期股市出現波動，但第 4 季的回購非常強勁，預計在 2019 年獲利成長、估值下降以及尚可執行的創紀錄 7000 億美元下，股票回購將繼續欣欣向榮。」

儘管他承認債券利差更具吸引力，但他補充，預計即將到來的企業回購將主要由現金流和資產負債表現金提供資金。

Lakos-Bujas 說，「2018 年的執行回購質量夠高，因為它們主要由現金而非債券提供資金，這個趨勢預計將持續到 2019 年。」「如果波動率仍然居高不下，企業可能會選擇回購而非併購和增加股利。」

由於 2018 年第 4 季財報季全面展開，J.P. Morgan 在此刻發表報告認為回購將持續進行。目前已有超過 20% 的標普成份股已公布業績，其中超過 70% 獲利超過華爾街預期。

J.P. Morgan 預計 2019 年美股將有很大的上行空間。標普的全年目標價為 3000 點，比目前水平上揚 13% 以上。

但即使企業確實希望執行回購，但部分可能被迫在發布財報後暫時不採取行動。

美國證券交易委員會 (SEC) 對企業回購自家股票設有嚴格條件規定，在交易日收盤前 10 分鐘不能回購，必須透過單一經紀商進行交易，且須以市價買進，並且不能超過前 4 周平均交易量的 25%。

此外，由於企業高層可能取得內線消息，特別是在發布財報前收集公司財務訊息的時期。因此大多數上市公司都有事先預定的閉鎖期，在財報發布之前和發布後立即限制股票交易，以避免出現內線交易。

因此，隨著越來越多的財報出爐，華爾街交易經紀商的生意就上門了。

Canaccord Genuity 的 Brian Reynolds 認為：「透過經紀商回購股票的最有利時機是在股價修正剛結束不久。」「在這個價位經紀商就會有追逐股價的壓力，這在如今的影子銀行時代每次出現股價修正時就會出現。」

然而，Reynolds 也的確注意到部分企業可能會等待股價拉回而非追高股票。這位策略師回憶起一年前的股市走勢，當時 2 月的短暫下跌在之後 4 個月經紀商追逐股價協助下獲得回補。」

因此，雖然企業可能會討論回購時機，但最好不要等太久。

Reynolds 指出：「如果等待的時間太長而且買價高於平均水平，那麼經紀商的客戶就會認為它們的價值越來越低。」Canaccord Genuity 預估未來 11 個月標普會大幅走高，其年底目標為 2950 點，較目前水平上漲 11%。