若非庫藏股幫助 美股價位可能再低20%？

今年共和黨和民主黨國會議員不斷抨擊股票回購成為企業劫貧濟富的手段。但如果沒有企業回購股票，美股的成交價格會比目前低得多。

Ned Davis Research 編製的數據顯示，如果美股企業沒有執行庫藏股回購，標準普爾 500 指數估將較目前水準再低 19%。該公司研究了標準普爾 500 指數在 2011 年第 1 季和 2019 年前 3 個月之間的表現，然後再減去每月淨回購量，得出上述結論。在這段時期內美股大盤上漲超過 125%，而淨回購總額約為 3.5 兆美元。

Ned Davis Research 首席美國策略師 Ed Clissold 在報告中寫道：「如果不認真關注數據，在回購股票相對其他現金使用方法上，標準普爾 500 指數如今可能會處於更低水平。」

兩黨國會議員都在抨擊股票回購，並打算修法讓企業更難回購自家股票。他們認為，回購會以犧牲企業員工為代價來推升企業主管的薪酬和股價。

在 2 月 20 日的期中報告中，紐約州民主黨參議員 Charles Schumer 表示企業應該以不同的方式再投資他們的資本。2 月初，Schumer 和有意參選總統的佛蒙特州參議員 Bernie Sanders 在《紐約時報》發表文章指出，如果推出回購計劃，企業應該為員工提供更佳工資和健康福利。

他們在文章中指出，「在龐大的收入和財富不平等之際，美國人應該感到憤怒的是，這些獲利豐厚的企業正在解僱勞工，同時花費數十億美元來提高它們的股票價值，以進一步讓富人更富有。」

共和黨佛州參議員 Marco Rubio 在一系列推文中表示，美國沒有「自由市場」，並指出：「我們的稅制竟是以犧牲未來生產力和創造就業機會為代價，來推動經濟以提高股票價格。」

但是，雖然政客們要求限制股票回購，但如果過剩的現金以其他方式投入運作，股市將會低於目前的水平。Ned Davis Research 發現，如果超額現金流向股息而不是回購，標準普爾 500 指數將下跌 10%。如果回購遭企業再投資替代，那麼大盤指數將下跌 2%，如果企業只是坐擁超額現金什麼也不做，則下跌 5%。

Edward Jones 投資策略師 Kate Warne 說：「公司一直在回購股票，因為它允許它們將資金更佳利用並返還於投資人，而不必延後承諾支付這些金額。」儘管「我們更喜歡股息」，「但我們也不反對回購」。