蘋果新專利 折疊手機最快2020年底問市？

折疊手機即使在現階段消費者多抱持觀望態度，但業內仍期待蘋果也能加入這場折疊手機戰局，藉此來提升消費者對於這項新科技的喜好程度。而在昨 (29) 日，蘋果折疊螢幕專利對外公布。

圖: 91mobiles

根據蘋果折疊螢幕專利顯示，該設計與三星 Galaxy Fold 折疊方式相同 (華為折疊手機是向外折)，採用內折方案。而手機外部被一層的陶瓷材料和藍寶石玻璃覆蓋，這不只可以強化機身硬度，還能提升整體顏值。

此外，蘋果折疊螢幕有三種形態，前兩種是正常的螢幕展開與折疊狀態，第三種是少見的雙折疊形態，至於能出現何種應用，目前仍未知。

美國專利商標局 (USPTO) 已於昨日核准這項專利，而這項專利申請是 2018 年 1 月提出的，顯示蘋果在很早之前就在研究折疊螢幕可能的發展。不過，科技大廠經常會申請一些專利，但不一定會推出應用產品。

對於這次蘋果折疊螢幕的專利，投資銀行 Wedbush Securities 表示，折疊螢幕和 5G 代表著未來幾年的智慧手機發展趨勢，蘋果有可能在明年底或後年初推出折疊手機。

今年年初，三星發表售價約 2000 美元的 Galaxy Fold 折疊手機。由於因螢幕問題，導致該機上市時間不明。此外美國通路商 Best Buy，也暫時取消 Galaxy Fold 預購活動。而三星在折疊手機滑一大跤，加上蘋果並不急於推出相關產品，反應要將此科技完美地推向市場，當中過程並不容易。