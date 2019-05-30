美股盤後 — 倒掛持續！美中貿易持久戰 三大指數收黑

週三 (29 日) 美中貿易戰已成持久戰、全球經濟衰退隱憂不斷、投資人避險情緒濃厚、殖利率曲線倒掛持續，美股三大指數同步收黑，賽普拉斯半導體股價飆高，激勵費半指數小幅收漲。

週三 (29 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 221.36 點，或 0.87%，收 25126.41 點。

那斯達克指數下跌 60.04 點，或 0.79%，收 7547.31 點。

標普 500 指數下跌 19.37 點，或 0.69%，收 2783.02 點。

費城半導體指數上漲 5.27 點，或 0.41%，收 1305.57 點。

尖牙股 (FAANG) 全倒，蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.48%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.72%；Netflix (NFLX-US) 下跌 1.58%；臉書 (FB-US) 下跌 1.15%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.94%。

蘋果週三再度遭到投行看衰，美國券商 Rosenblatt Securities 認為，由於美中貿易關係動盪，蘋果將無法維持目前的中國市佔，並且可能會在第三季削減舊款 iPhone 產量，以確保不會供過於求。

(圖片：AFP)

半導體類股漲跌互見，賽普拉斯半導體 (CY-US) 飆高 12.01%；美光 (MU-US) 上揚 1.06%；賽靈思 (XLNX-US) 上揚 1.92%；高通 (QCOM-US) 上揚 0.60%；德州儀器 (TXN-US) 上揚 0.91%；英特爾 (INTC-US) 上揚 1.51%;;AMD (AMD-US) 下跌 3.24%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 2.09%；。

晶片業併購消息不斷，外媒引述消息人士表示，賽普拉斯半導體 (CY-US) 在接受到收購意向後，正探索各種選擇，包括潛在出售，此消息激勵其股價週三大漲。

此外，恩智浦半導體 (NXPI-US) 週三宣布將以 17.6 億美元收購 Marvell 無線連接業務，預期恩智浦資產營收將在 2022 年翻倍。

隨著美債殖利率下滑，銀行股多收低。花旗 (C-US) 下跌 0.13%；摩根士丹利 (MS-US) 上揚 0.047%；高盛 (GS-US) 下跌 0.29%。

台股 ADR 漲跌互見。聯電 ADR (UMC-US) 上揚 3.72%；台積電 ADR (TSM-US) 上揚 0.13%；中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 0.06%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 0.35%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.88%。

企業消息

超越肉類獲得摩根大通「增持」評級後，超越肉類 (BYND-US) 再度超越自我，週四其股價飆升 13.37%。自 5 月初首次公開募股 (IPO) 以來，其股票已飆升近 300%。

加拿大鵝 (GOOS-US) 發布最新財報與財測皆遜於預期，週三其股價暴跌 31%，市值蒸發逾四分之一。

華爾街分析

截至 5 月，道瓊斯指數下跌 6.2%，標普 500 指數下跌 5.5%，那斯達克指數下跌 6.8%。標普 500 指數週三跌破 2800 點關鍵技術水位，SPDR 標普零售 ETF (XRT) 跌幅超過 2%，主因是關稅問題導致企業下調零售銷售預期。

美中貿易談判陷入僵局，中國官媒與國家發改委官員近期接連放話要脅美國，中方正認真考慮「稀土牌」因應，甚至祭出罕見的外交黑話警告。

美國祭出華為禁令後，華為週三 (29 日) 對美國政府提起訴訟，控告美國政府違憲，用立法代替審判，涉嫌「褫奪公權」。

The Opportunistic Trader 公司創始人 Larry Benedict 表示：「市場已從原先認為，美中達成貿易協議的可能性是 100%，而這只是時間問題，到現在基本上大家都認為美中可能不會達成協議。」

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 表示：「沒有人真正知道未來會發生什麼，我們所知道的是，對美中貿易的言論越來越激烈而陷入貿易戰，這肯定會減緩經濟成長，並可能使我們陷入衰退。」