倫敦置產 房價降幅7.6%比去年更深 但可能已經落底

英國房產搜尋網站統計顯示，2019 年第 1 季，想要在倫敦市中心置產的買家，可以談個 6 年來最低的價格。

彭博社報導，據英國房產搜尋網站 Zoopla 調查報告，今年第 1 年，倫敦內環 13 區房價降價幅度來到 7.6%，比去年同期的 7% 更深。

近幾年來，由於英國政府實施的新稅制，以及脫歐相關議題的不確定性，倫敦市住宅不動產市場景氣十分低迷。Zoopla 指出，現在賣家逐漸變得實際，漸漸降低要價；經過早前一段時間房價快速上漲後，現在倫敦房市正處於重新定價的階段。

如倫敦、紐約、香港等國際知名的大城市，通常很難見到賣家願意降價求售，不過這個現象已經在倫敦發生。現在的情況與 2014 年的榮景成了明顯對比，當時最後的成交價都比一開始屋主要價高上許多。

雖然如此，但倫敦房市可能已經落底。因為在一些地區，屋主降價的件數沒有之前那麼多。從下圖可以看出，與去年同期相較，今年 4 月倫敦半數以上地區，屋主降價的比例是下降的。

(圖: Bloomberg)

以 Kensington、Chelsea 兩個地區為例，2018 年 4 月的降價比例較前期上揚 5%，但今年 4 月與前期相比則沒有增加。

如今英國的脫歐劇碼終於接近真正落幕，房仲人士指出，屋主們也開始堅守原本開價，開始覺得可以慢慢尋找適合的買家；而現在進入市場的買家，也不再著眼於折扣，而是倫敦房市其他發展潛力。