建商戒急用忍 房市吹起減量經營風

【文 / 住展雜誌】

去年建商信心爆棚，推案狂潮一波接著一波。然而，或許推案爆量已引發業者憂心，今年以來，緩推案的氛圍反居上風，供給量已比去年減少許多。

據住展雜誌統計，今年北台灣新成屋、預售屋推案量約一七八三億元，較去年銳減近六百億元，季減幅約二十五％。與去年同期相比，則減約三百多億元，年減幅約十六點六％。

北台灣今年新建案推案量不增反減，出乎預期之外，原因可能與市況遜於去年同期，業者自發性「戒急用忍」，以及建照取得時間嚴重落後、無法如期開賣有關，導致原本要推的量能出不來，尤其以大台北地區推案量衰退的幅度最為劇烈。

豪宅案少 北市縮量

台北市今年推案量僅約三八八點六億元，較去年大減約兩百億元，年減幅逾三成，是北台灣案量減幅最大的縣市。

北市推案呈現「蛋白熱、蛋黃冷」，蛋白區又以北投、大同等區推案量最多，兩區合計案量近一八○億，占了全台北市總量的四成六之多。傳統蛋黃區如大安、中正等區，推案量均不到五十億，而松山、信義等區更是掛蛋。

受到新增供給量減少，以及市區遞延性買盤逐漸出籠的交叉影響，客源稀釋的問題獲得紓解。今年二月到三月期間，北市市中心市況明顯回溫，案場來人量與成交組數普遍較去年上揚。

板橋最猛 衝破百億

新北市今年案量約五七二點五億元，推案金額較去年同期減少近二成四。新北市以板橋、新莊推案量最大，案量分別約為一三六億元、九十九億元，兩區占新北市總量的四成一左右。另，土城、三重等區案量也不少，均超過五十億以上。

除了大台北地區推案量衰退外，其他如宜蘭、新竹地區等地，今年案量也同步下滑。其中，宜蘭案量約二五點六億元，年減近一成。新竹地區案量約二二一億，年減近二成六。

桃園、宜蘭 逆勢正成長

然而，桃園與基隆推案量卻逆勢走揚，桃園單季案量更一舉突破五百億元，直追推案量最大的新北市。

桃園市推案量達五一九點二億，較去年同期增加六十幾億元，年增幅約十三％。桃園推案重心落腳在桃園、中壢、八德等區，其中又以桃園區案量逾百億最可觀，主要是受到中路、經國等重劃區新案釋出所帶動。

基隆市推案量五十六億元，與其他縣市相比並不算高，但因去年同期僅有九億元；基期偏低，年增高達五倍多。

雖然今年推案量下滑，但對市場而言卻很健康。由於整體買氣增幅有限，假如推案持續爆量，反而加重市場賣壓，對未來房價與房市復甦並不利。在業者克制、「緩推案」的情形下，若線上供給能順利消化，房市可望越來越健康，並非壞事。

本文摘自 2019 年 5 月 5 日出刊之《住展雜誌》444 期房市話題單元，同期內容除本文外，並有「預售屋履保大崩壞，怎麼救？」、「買房？給您一點真誠的建議」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 444 期

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