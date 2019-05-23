防止房市失控 中國媒官提警示

在今年流動性充裕的情況下，中國重要二線城市，或是熱門地區土地市場交易變得活絡，成為建商攻城掠地的主戰場。為防土地熱銷情況擴散至全中國各地區，甚至向下傳導至一般房屋市場，中國官媒大動作提出警告，要市場留意土地交易異常情況。

此外，中國住建部之前也針對中古屋市場過熱的地區，佛山、蘇州、大連、南寧提出警告，顯示出中國政府正緊密監控中國房市發展，以防止歷時兩年多的房市調控失效。

中國人行今年以來貨幣政策較為寬鬆，加上建商取得資金管道限制降低，刺激建商積極對外舉債，建商在手頭資金寬裕的情況下，自然將瞄頭指向土地市場。也因為這些重要城市的土地拍賣出現回溫，連帶使得下游房市有蠢蠢欲動的跡象。

2019 年 4 月，中國國房景氣指數達 100.92，比 3 月份提升 0.14 點。而今年前 4 個月，中國房地產市場重要指標有所回溫，這是中國房市在經歷兩年多嚴厲調控後，出現反彈，也意味著中國房市有可能正面臨關鍵轉折。

(資料來源: 中國統計局) 新開工面積 - 住宅 (單位: 萬平方公尺)

即使以整體來看，中國土地市場仍未全面回溫，不過一旦蛋黃區開始飆漲，這個漲勢必定向蛋白區擴散。

(資料來源: 中國統計局) 土地購置面積 (單位: 萬平方公尺)

而且有土斯有財觀念深植民心，這促使中國房市一向失控很快，加上中國正面對貿易戰的外在衝擊，手上籌碼已不多，若在此時中國房市失去穩定，使得中國政府蠟蠋兩頭燒之下，中國經濟勢必受到很大影響。