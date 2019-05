任天堂推出Pokémon GO Plus+ 讓你全天24小時抓寶！

推出全球超人氣手遊「Pokémon Go」的精靈寶可夢公司 (The Pokémon Company),在 2019 年 5 月 29 日於東京召開的「精靈寶可夢事業戰略發表會」上,發表了全新週邊「Pokémon GO Plus +」。

「Pokémon GO Plus +」是精靈寶可夢公司為了支援玩家們,挑戰將「睡眠娛樂化」,而「Pokémon GO Plus +」是由日本任天堂公司 (7974-JP) 所開發的全新裝置。

(圖片:Investing.com)

和「Pokémon GO Plus」精靈感測器一樣,「Pokémon GO Plus +」在偵測到周遭有精靈寶可夢及寶可夢補給站時,會以燈號或震動來通知玩家。在夜晚入睡時,還可置於枕邊,透過內建的加速度感測器來測量玩家的睡眠時間,並可利用內建的藍芽功能,將結果傳送至智慧型手機上。

精靈寶可夢公司表示,藉由增加測量睡眠時間的功能,不論玩家是白天走在路上的時間,或是夜晚休息睡覺的時間,都可愉快且豐富的度過。

精靈寶可夢公司的石原恒和社長表示,預計在 2020 年推出的新服務「Pokémon Sleep」,玩家們可以和任天堂人氣遊戲「Pokémon Stars」裡頭的角色們,一起在休息時測量睡眠時間。

石原恒和社長雖然沒有透露新遊戲的詳細內容,他表示新遊戲「將睡眠變成娛樂。是在早晨打開手機時,會發生令人感到開心的事情」這樣的服務。

此外,未來也將推出新服務「Pokémon Home」,讓玩家在任天堂 Switch 以及任天堂 3DS 上所培育出的精靈寶可夢,可在智慧型手機上進行交換。這項針對智慧型手機與任天堂 Switch 的服務,預計在 2020 年初時問世。