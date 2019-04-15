蘋果將投超過5億美元資金 推Apple Arcade遊戲平台

據外電報導，蘋果 (AAPL-US) 將投資上億元資金於該公司新推出的電動遊戲訂閱服務平台 Apple Arcade，以扶持電動遊戲的開發，並增強該項付費服務的實力。

消息人士表示，蘋果在 Apple Arcade 上推出的 100 多場遊戲上個別投資了數百萬美元，總預算價格超過 5 億美元。此外，如果遊戲開發商同意選擇以蘋果的 Apple Arcade 平台作為遊戲獨家發布的方式，蘋果將向開發商提供額外的獎勵。

另一方面，消息人士也表示，所有遊戲都將是蘋果的平台上獨有，不會在 Google Play 商店中提供。遊戲也可能最終在 PlayStation 4、Xbox One 和 Nintendo Switch 上發布，但不會在 Android 平台上發布，也不會在蘋果的 App Store 上作為單獨的應用程式提供。

根據匯豐銀行分析師的預測，Apple Arcade 的營收預計將從 2020 年的 3.7 億美元增長到 2022 年的 27 億美元，並在 2024 年達到 45 億美元，屆時將擁有 2900 萬用戶，每月支付 12.99 美元。

目前尚不清楚蘋果是否能夠在 Apple Arcade 取得重大成功，但公司肯定有足夠的資金來推動這項服務。

有鑑於蘋果 iPhone 的銷售持續疲軟，蘋果對遊戲開發的積極投資反映出該公司對於遊戲前景的看好，並期望該部門能在未成為訂閱服務營收的主力動能。另一方面，也顯示出各家科技大廠獨家內容取得的競爭日益增長。

目前蘋果尚未透露 Apple Arcade 的訂閱服務價格。而蘋果另一項訂閱服務 Apple News Plus 則是以每月 10 美元的價格提供 300 多種雜誌。此外，蘋果也致力於更新 Apple TV 應用程式並提供 Apple TV Plus 影音媒體串流服務來挑戰 Netflix 的市場地位。